Hô Chi Minh-Ville essaime les modèles de culture agricole saine et de haute technologie

À partir du modèle de culture de melons en serre, la commune de Phú Giáo applique progressivement la gestion intégrée de la santé des plantes (IPHM), ce qui permet de réduire les maladies et les ravageurs, d'améliorer la qualité des produits agricoles et de tendre vers un développement durable.

>> De la riziculture traditionnelle à l’agriculture de haute technologie

>> Hô Chi Minh -Ville : émergence des "cercles de paysans numériques"

>> Hô Chi Minh-Ville accélère la transition et la modernisation de son agriculture

Photo: CTV/CVN

Dans la production agricole actuelle, la protection des cultures ne se limite plus à traiter les maladies et les ravageurs une fois que les plantes sont attaquées, mais consiste avant tout à prévenir activement et à gérer la santé des plantes dès le début de la saison. Dans la commune de Phú Giáo (Hô Chi Minh-Ville), le modèle de culture de melons en serre de la famille de Mme Lệ Quyên, résidant au hameau de Bình Tiến, démontre clairement l'efficacité de cette approche de production. En plus de générer des revenus stables, ce modèle contribue à faire évoluer la mentalité des agriculteurs vers des pratiques de culture sûres, durables et respectueuses de l'environnement.

Constatant la forte valeur économique du melon et son adéquation avec la demande du marché, Mme Lệ Quyên a audacieusement investi, dès 2014, dans un système de serres couvrant une superficie de 13.000 m². Ce modèle de production moderne permet de contrôler rigoureusement les facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité, la lumière, l'irrigation et la nutrition. De plus, la structure des serres limite l'intrusion des insectes et réduit les risques d'apparition de maladies et de ravageurs, allégeant ainsi la pression liée à l'utilisation de produits phytosanitaires tout au long du cycle de culture.

Selon Mme Quyên, pour obtenir des melons de qualité, la protection des cultures doit être mise en œuvre dès le départ, sans attendre l'apparition des maladies ou des ravageurs pour intervenir. Avant chaque campagne, sa famille procède au nettoyage complet des serres, au traitement du substrat, à la vérification du système d'irrigation au goutte-à-goutte et à la sélection de plants vigoureux. Durant la phase d'entretien, le verger de melons fait l'objet d'un suivi régulier afin de détecter au plus tôt toute anomalie sur les feuilles, les tiges, les racines ou les fruits.

Photo : CTV/CVN

"Bien que la culture de melons en serre exige un coût d'investissement initial élevé, elle permet en contrepartie de bien mieux contrôler les maladies et les ravageurs. Le plus important est de prévenir les maladies dès le départ, de maintenir le verger bien ventilé et d'apporter une irrigation et une fertilisation raisonnées. Lorsque les plantes sont vigoureuses, les attaques de ravageurs sont rares, les produits obtenus sont plus sains et les acheteurs plus rassurés", confie Mme Quyên.

Vulgarisation de modèles de culture efficaces

Le point fort de ce modèle réside dans la devise "la prévention avant tout". La protection des cultures ne dépend pas entièrement des produits chimiques, mais combine plusieurs solutions telles que le nettoyage du verger, le contrôle de l'humidité, une fertilisation équilibrée, un effeuillage raisonné, le suivi de la croissance des plantes et l'utilisation des intrants agricoles conformément aux procédures requises. Cette approche s'inscrit parfaitement dans les orientations de la gestion intégrée de la santé des plantes (IPHM), contribuant ainsi à préserver les sols, les ressources en eau, l'environnement ainsi que la santé des producteurs et des consommateurs.

Ce modèle de culture de melons en serre est progressivement dupliqué sur le territoire de la commune de Phú Giáo. Actuellement, la superficie dédiée aux melons dans la commune dépasse les 70 ha, formant une zone de production concentrée qui offre des conditions favorables à l'application homogène de mesures phytosanitaires sûres. Dès lors que de nombreuses exploitations appliquent rigoureusement la prévention des risques phytosanitaires, utilisent les produits de protection des cultures de manière réglementaire et privilégient les solutions biologiques, l'efficacité de la production s'en trouve nettement améliorée.

Bùi Thị Thúy Thơm, présidente de l'Union des agriculteurs de la commune de Phú Giáo, a indiqué que le modèle de la famille de Mme Lệ Quyên constitue l'un des points d'orgue du mouvement des agriculteurs performants dans la production et les affaires, associé à l'application des avancées scientifiques et techniques. L'Union des agriculteurs de la commune continuera de se coordonner pour sensibiliser et encourager ses membres à faire évoluer leurs habitudes de production, en mettant l'accent sur une protection des cultures axée sur la prévention, un usage approprié et dosé des produits phytosanitaires, ainsi que le strict respect des délais avant récolte.

"Dans les temps à venir, l'Union des agriculteurs de la commune continuera d'accompagner ses membres dans l'accès aux modèles de production sûrs, ainsi que dans le cadre de formations techniques sur l'entretien des cultures et la lutte contre les maladies et les ravageurs. Nous espérons que les agriculteurs ne se contenteront pas de générer des produits à haute valeur économique, mais qu'ils proposeront avant tout des produits sains, répondant aux exigences du marché tout en contribuant à la préservation de l'environnement rural", souligne Bùi Thị Thúy Thơm.

Photo: CTV/CVN

À ce jour, la commune de Phú Giáo compte plus de 500 modèles de production agricole de haute technologie dans le secteur végétal, couvrant une superficie totale de près de 1.200 ha. Afin de poursuivre le développement de la production agricole locale conformément aux orientations axées sur la haute technologie couplée au tourisme écoresponsable, la commune maintient sa politique visant à intensifier la planification des zones agricoles de haute technologie ainsi que des zones d'incitation à l'élevage.

Par ailleurs, la municipalité veille également au déploiement des applications de traçabilité dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, ainsi qu'à la création de codes de zones de production sur son territoire. Elle s'attache en outre à dynamiser l'alliance entre les « quatre acteurs », à développer les marques de fabrique, à promouvoir le commerce et à réunir les conditions favorables pour que les entreprises investissent en toute sérénité dans le secteur agricole.

Truong Giang/CVN