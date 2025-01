Une tournée européenne porteuse d'espoir pour le Vietnam

Du 16 au 23 janvier 2025, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh effectue des visites officielles en Pologne et en République tchèque, participe à la 55ᵉ réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM) à Davos, en Suisse, où il aura des séances de travail bilatérales.

Cette tournée, d'une importance stratégique, vise à renforcer les relations entre le Vietnam et ses partenaires clés, tout en affirmant les aspirations et la position du pays sur la scène internationale.

Les visites officielles en Pologne et en République tchèque sont particulièrement symboliques, marquant le 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et ces deux pays (1950-2025). Celles-ci demeurent ses partenaires historiques et économiques majeurs en Europe centrale, collaborant avec le Vietnam dans divers domaines tels que l'économie, la culture, l'éducation et les énergies renouvelables.

En Suisse, un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE), le Vietnam souhaite explorer de nouvelles opportunités, notamment dans les secteurs de la technologie et de la santé.

Le Premier ministre russe en visite au Vietnam

Le Premier ministre russe Mikhaïl Vladimirovitch Michoustine a effectué les 14 et 15 janvier une visite officielle au Vietnam. À cette occasion, il a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong. Il s'est entretenu avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et a eu une entrevue avec le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Les deux parties ont discuté des mesures pour renforcer la coopération commerciale bilatérale, développer les systèmes ferroviaire et maritime, ainsi que le transport de marchandises.

Elles ont aussi convenu de perfectionner la base juridique bilatérale afin de promouvoir la coopération dans tous les domaines.

Les deux parties ont également convenu de continuer à favoriser la mise en œuvre de projets gazo-pétroliers conjoints sur le plateau continental du Vietnam et sur le territoire de la Fédération de Russie, en conformité avec les lois des deux pays et le droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Les deux pays continueront de coopérer dans la mise en œuvre du projet de construction d'un centre de recherche en sciences et technologies nucléaires au Vietnam. La Russie est prête à participer à la construction de l'industrie nucléaire nationale du Vietnam.

Les deux parties ont reconnu l'importance d'une coopération continue dans le domaine de l'éducation et de la formation. Elles se sont engagées à soutenir la recherche et l'enseignement de la langue russe au Vietnam, tout en soulignant le rôle des échanges entre les peuples dans le développement des relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et la Russie.

Binh Thuân : record du Vietnam pour un complexe résidentiel en conteneurs recyclés

Le 14 janvier, dans le district de Hàm Thuân Nam, province de Binh Thuân (Centre), l'Organisation des records du Vietnam a décerné un certificat de record pour le plus grand complexe de gestion et de services commerciaux construit entièrement à partir de 13 conteneurs recyclés.

Situé au sein de la Zone de service touristique communautaire Biên Quê Huong (Homeland Beach - Plage de la Patrie), ce projet écologique, d'une superficie totale de 1.465 m², est un véritable modèle d'architecture durable. Résistant aux intempéries et respectueux de l'environnement, il séduit les visiteurs par son design original et encourage à adopter des pratiques plus durables. Ce complexe est bien plus qu'un simple bâtiment, c'est une invitation à repenser notre rapport à l'environnement et à l'architecture.

Drones et lumières au ciel de Hanoï pour célébrer le Nouvel An lunaire



Ce week-end, la capitale vietnamienne a été le théâtre d'un spectacle de lumière inédit avec 2.025 drones, illuminant le lac de l'Ouest emblématique à 20h00 le 18 janvier.

Placé sous le thème "Symphonie de lumière - Bienvenue au Nouvel An lunaire 2025", l'événement a combiné technologie, musique symphonique et art contemporain.

Ce spectacle exceptionnel, une première au Vietnam, a également marqué le lancement du Festival international des lumières de Hanoï 2025 et devrait devenir un rendez-vous annuel incontournable. Gratuit et ouvert à tous, il vise à célébrer le patrimoine culturel de la capitale tout en projetant son avenir vers la modernité.

Diêu Thúy/CVN