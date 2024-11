Une réunion sur le bilan de la résolution N°18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti

La première réunion sur le bilan de la résolution N°18-NQ/TW du XII e Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique" a eu lieu le 25 novembre à Hanoï.

La première réunion du Comité de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N° 18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante", aux agences de l'Assemblée nationale, aux agences relevant du Comité permanent de l'Assemblée nationale et du Bureau de l'Assemblée nationale, a eu lieu le 25 novembre à Hanoï.

La réunion a été présidée par le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, également chef de ce Comité de pilotage.

Lors de la réunion, Trân Thanh Mân a rappelé des contenus lors de la première réunion du Comité central de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N°18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du XIIe Comité central du Parti, ainsi que les résultats de la réunion du XIIIe Comité central du Parti, le 25 novembre à Hanoï.

Soulignant certaines instructions du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, sur le dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N° 18-NQ/TW, le président de l'Assemblée nationale a souligné que la demande était très urgente.

Le Comité de pilotage a convenu de travailler avec la plus haute détermination politique dans la mise en œuvre de la préconisation du Politburo sur le dressement du bilan de la résolution N°18-NQ/TW, a-t-il souligné.

Selon lui, rationaliser la structure organisationnelle, améliorer l'efficacité et l'efficience des agences de l'Assemblée nationale, des agences relevant du Comité permanent de l'Assemblée nationale et des organisations internes du Bureau de l'Assemblée nationale, pour répondre aux exigences et aux tâches de la nouvelle période révolutionnaire, est une tâche particulièrement importante.

Le président de l'Assemblée nationale a demandé aux agences compétentes de mettre en œuvre de manière proactive le dressement du bilan de la résolution 18-NQ/TW, d’évaluer franchement et objectivement les avantages, les inconvénients, les limites, les problèmes, les causes et les leçons apprises.

En parallèle, il est nécessaire de chercher à améliorer les textes juridiques portant organisation et fonctionnement de l'Assemblée nationale, des agences de l'Assemblée nationale, des agences relevant du Comité permanent de l'Assemblée nationale et du Bureau de l'Assemblée nationale, ainsi que de développer un personnel professionnel...

Comme le volume de travail est énorme, le président de l'Assemblée nationale a demandé aux agences compétentes de promouvoir un sens élevé des responsabilités, de concentrer les efforts pour accomplir leurs tâches.

