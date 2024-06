Conférence sur la réponse humanitaire pour Gaza organisée en Jordanie

Le secrétaire général de l'ONU, des dirigeants d'États de la région et le chef de la diplomatie américaine se sont réunis mardi 11 juin en Jordanie et ont souligné la nécessité d'accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza ravagée par le conflit.

Lors d'une conférence intitulée "Appel à l'action : Réponse humanitaire urgente pour Gaza", ils ont appelé à une intensification des efforts déployés pour aider les Palestiniens de Gaza.

Organisée conjointement par la Jordanie, l'Égypte et les Nations unies, la conférence vise à élaborer une réponse collective à la situation humanitaire désastreuse dans l'enclave.

Dans ses remarques lors de la conférence, le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a salué la résolution 2735 adoptée lundi 10 juin par le Conseil de sécurité des Nations unies, qui soutient un accord de cessez-le-feu global et un accord d'échange d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas, ainsi que l'entrée d'une aide humanitaire suffisante et durable dans la bande de Gaza.

Il a appelé les pays à contraindre Israël à cesser "d'utiliser la faim comme une arme" à Gaza et à lever les obstacles à l'acheminement de l'aide humanitaire.

Pour sa part, le président palestinien Mahmoud Abbas, qui participait également à la conférence, a appelé à soutenir les programmes d'aide humanitaire présentés par l'Autorité palestinienne et d'autres pays pour venir en aide au peuple palestinien éprouvé.

"Le gouvernement (palestinien) a présenté ses programmes d'aide, de rétablissement des services de base, de réforme institutionnelle et de stabilité financière et économique, et a annoncé qu'il était prêt à assumer ses fonctions à Gaza, y compris à tous les points de passage de la bande, tout comme en Cisjordanie", a dit M. Abbas.

Lors de la conférence, le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a également appelé la communauté internationale à soutenir le rôle crucial joué par la Jordanie en matière d'aide aux habitants de Gaza et en tant que centre régional clé pour la réponse humanitaire. Il a félicité la Jordanie pour ses efforts en matière de soutien, notamment l'envoi de convois d'aide, les largages aériens et la mise en place d'hôpitaux de campagne.

Lors de la conférence, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a annoncé un nouveau programme d'aide d'une valeur de plus de 400 millions d’USD pour les Palestiniens.

