Tô Lâm exhorte le secteur de l'éducation à un changement radical de mentalité

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à un changement radical de mentalité, passant d'une "gestion de l'éducation" à une "gouvernance du développement de l'éducation" . Il a souligné que l'éducation doit anticiper les besoins afin de former des ressources humaines de haute qualité pour la prochaine étape du développement du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Président d'une session de travail avec le secteur de l'éducation à Hanoï le 15 juin, consacrée à l'examen des préparatifs pour l'année scolaire 2026-2027 et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique relative aux avancées majeures dans l'éducation et la formation, le dirigeant du Parti et de la République a reconnu des progrès positifs dans ces deux domaines.

Il a toutefois constaté que les améliorations se sont jusqu'à présent concentrées sur la sensibilisation et la préparation aux politiques, tandis que les changements concrets dans les écoles, les conditions de vie des enseignants et l'expérience d'apprentissage des élèves restent insuffisants.

La pénurie d'enseignants demeure un défi majeur, et les infrastructures et le matériel pédagogique restent inadéquats. Les dépenses liées à l'éducation, notamment le soutien scolaire, les examens et les frais d'inscription, continuent de peser sur les familles. L'enseignement professionnel et supérieur n'a pas encore connu de progrès significatifs, tandis que la gouvernance de l'éducation demeure excessivement administrative et la transformation numérique inégale, a-t-il constaté.

Expérimenter de nouveaux modèles de gouvernance

En vue de la rentrée scolaire 2026-2027, le secrétaire général et président Tô Lâm a insisté sur la nécessité de disposer d'un nombre suffisant d'écoles, de salles de classe et d'enseignants, réaffirmant le principe selon lequel "là où il y a des élèves, il faut des enseignants".

Il a exhorté les autorités à expérimenter de nouveaux modèles de gouvernance pour les écoles publiques et privées, à envisager des structures scolaires multi-campus lorsque cela s'avère pertinent et à veiller à ce qu'aucun enfant ne soit privé d'accès à l'éducation pour des raisons financières. Il a également appelé à accélérer la construction d'internats dans les communes frontalières afin de soutenir à la fois les objectifs éducatifs et sociaux.

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales ont reçu pour instruction d'intégrer le développement scolaire à la planification urbaine et aux nouveaux projets résidentiels, tout en s'attaquant aux obstacles fonciers et financiers qui entravent la construction d'écoles dans les zones urbaines en forte croissance, les zones industrielles et les localités défavorisées.

Le dirigeant a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes spécifiques pour attirer les plus grands experts et scientifiques vers l'enseignement et la recherche, ainsi que des politiques encourageant les diplômés brillants et les enseignants performants des villes à travailler dans les zones rurales et défavorisées.

Abordant les enjeux sociaux de l'éducation, le secrétaire général et président de la République, Tô Lâm, a insisté sur l'importance de lutter contre la violence scolaire et de renforcer l'éducation morale et civique, les qualifiant de priorités essentielles pour la prochaine année scolaire. Il a déclaré que les établissements d'enseignement doivent promouvoir des environnements d'apprentissage sains, disciplinés et humains, tout en maîtrisant les coûts liés à l'éducation et en limitant le tutorat excessif et les pratiques axées sur la performance.

Il a exhorté le gouvernement à adopter rapidement des politiques permettant de convertir les bâtiments administratifs et les infrastructures publiques excédentaires en écoles, centres de santé et autres services publics, afin de lutter contre le gaspillage tout en répondant aux besoins sociaux.

Esquissant les orientations futures du développement de l'éducation et de la formation, le dirigeant a souligné que la réforme de l'éducation doit s'inscrire dans l'objectif global de favoriser un développement rapide, durable, autonome et résilient à l'ère nouvelle.

La gestion de l'éducation doit évoluer résolument d'une approche administrative vers un modèle de gouvernance axé sur le développement, a-t-il souligné. Il a ajouté que le secteur doit jouer un rôle moteur dans la formation de ressources humaines de haute qualité : travailleurs qualifiés, personnel scientifique et technologique, innovateurs et experts en transformation numérique, intelligence artificielle et autres domaines stratégiques.

L'éducation et la formation doivent également anticiper les professions émergentes et celles susceptibles de disparaître en raison de l'essor des sciences et des technologies, a-t-il précisé.

Le ministère de l'Éducation et de la Formation doit conserver son rôle central dans la définition des normes professionnelles, la garantie de la qualité, le développement du personnel enseignant et le pilotage de l'ensemble du système. Parallèlement, une plus grande autonomie devrait être accordée aux établissements scolaires, aux chefs d'établissement et aux enseignants, assortie d'une responsabilisation accrue, a-t-il affirmé.

Selon lui, les réglementations et procédures administratives obsolètes doivent être revues en vue d'une réduction et les procédures simplifiées afin de permettre aux enseignants de se concentrer davantage sur l'enseignement et la réussite des élèves. Une base de données éducatives unifiée et régulièrement mise à jour devrait être créée pour identifier les pénuries d'enseignants et de salles de classe, les écoles surchargées, les élèves à risque de décrochage scolaire et les dépenses d'éducation irrationnelles. La transformation numérique de l'éducation doit apporter des bénéfices concrets en améliorant l'enseignement, l'apprentissage et la gestion, une attention particulière étant portée aux groupes défavorisés et vulnérables.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a également appelé à des améliorations substantielles de la formation professionnelle et de l'orientation des étudiants, ainsi qu'à des réformes de l'enseignement supérieur visant à créer des universités d'élite et des centres d'excellence. Il a déclaré que les universités doivent jouer un rôle moteur dans la formation de ressources humaines de haute qualité, la conduite de la recherche scientifique, la promotion de l'innovation et le développement de technologies stratégiques. L'autonomie universitaire doit englober non seulement l'indépendance financière et le pouvoir de fixer les frais de scolarité, mais aussi l'autonomie académique, organisationnelle, en matière de personnel, de recherche et de coopération internationale, tout en garantissant la responsabilité, une accréditation de qualité, la transparence et l'égalité d'accès à l'éducation.

Des investissements sélectifs devraient être dirigés vers un certain nombre d'universités, d'instituts de recherche, de centres d'excellence et de laboratoires clés, en fonction de leurs performances et de leur efficacité. Le gouvernement devrait encourager un financement axé sur les objectifs, lié aux priorités nationales, aux résultats mesurables et à une utilisation efficiente des ressources. Les universités doivent renforcer leurs liens avec les entreprises, les institutions de recherche et les besoins de développement locaux. Des investissements adéquats doivent également être réalisés dans les sciences fondamentales, les sciences sociales et les sciences humaines afin de garantir que le progrès technologique aille de pair avec le développement humain, les valeurs culturelles et le progrès institutionnel.

Il a chargé le ministère de l'Éducation et de la Formation d'élaborer un ensemble d'indicateurs permettant de suivre l'équité en matière d'éducation dans les différentes régions, les différents groupes de population et les communautés défavorisées. Il a déclaré que les politiques devraient suivre le principe selon lequel les zones confrontées à de plus grandes difficultés reçoivent un soutien accru, tandis que les enseignants travaillant dans des contextes difficiles bénéficient de meilleures incitations.

Photo : VNA/CVN

La priorité devrait être accordée à l'éducation préscolaire, à la préparation en langue vietnamienne avant l'entrée en CP, aux internats, aux repas scolaires, aux logements des enseignants et à la sécurité d'accès aux écoles dans les zones à forte concentration de minorités ethniques, les zones montagneuses, les zones frontalières et les îles. Dans ces régions, a-t-il affirmé, les écoles devraient servir non seulement d'établissements d'enseignement, mais aussi de centres communautaires contribuant à préserver l'identité culturelle, à renforcer la confiance du public et à sauvegarder la souveraineté nationale. Pour les enfants en situation de handicap et ceux en situation particulière, l'éducation inclusive doit être mise en œuvre efficacement grâce au soutien des enseignants, à du matériel adapté, à des programmes d'études appropriés et à des liens renforcés entre l'éducation, la santé et les services sociaux.

Amélioration des mécanismes de financement de l'éducation

Le dirigeant du Parti et de l'État a également appelé à l'amélioration des mécanismes de financement de l'éducation et à des investissements plus ciblés, affirmant que les dépenses d'éducation devraient être considérées comme un investissement dans le développement. L'augmentation des financements doit s'accompagner d'une allocation appropriée, de transparence et de résultats mesurables. Les ressources devraient être allouées en priorité aux besoins urgents tels que le recrutement de davantage d'enseignants, l'expansion des infrastructures scolaires, le développement de l'éducation préscolaire et de l'internat, l'amélioration des infrastructures numériques, le renforcement de la formation professionnelle et des universités clés, ainsi que le soutien aux élèves défavorisés.

La mise en œuvre de la Résolution 71 doit être réalisée avec rigueur, sous réserve d'inspections régulières et d'un suivi continu. Le ministère de l'Éducation et de la Formation doit établir un système transparent de suivi de sa mise en œuvre, au moyen d'indicateurs spécifiques et régulièrement mis à jour. Chaque objectif doit se traduire par des tâches concrètes, des ressources, des échéanciers et des organismes responsables. Les modèles performants doivent être reconnus et reproduits, tandis que les retards doivent être gérés par un encadrement et des mesures correctives. Tout cas de formalisme excessif, de gaspillage ou de mauvaise conduite doit être traité avec la plus grande fermeté, et les organismes concernés doivent se voir attribuer des responsabilités claires en matière de promotion de l'éducation et de la formation.

Le plus haut dirigeant a chargé le ministère de l'Éducation et de la Formation d'intégrer pleinement les avis exprimés lors de la réunion, de finaliser son rapport, de traduire rapidement les recommandations en plans d'action, de soumettre les questions dépassant sa compétence aux instances supérieures et de garantir une mise en œuvre déterminée, concrète et efficace afin d'obtenir des améliorations notables dès l'année scolaire 2026-2027.

VNA/CVN