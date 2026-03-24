Opération de sauvetage pour une baleine échouée sur la côte allemande

Des efforts sont en cours le 23 mars pour sauver une grande baleine échouée sur la côte de la mer Baltique, dans le Nord de l'Allemagne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le mammifère a été repéré pour la première fois vers 01h50 du matin (0h50 GMT) près de Niendorf, près de Lübeck, a indiqué un porte-parole de la police.

Selon les premières indications, il s'agirait d'une baleine à bosse.

Des tentatives de sauvetage ont été menées tout au long de la journée, notamment en utilisant des bateaux pour créer des vagues afin d'aider la baleine à regagner des eaux plus profondes.

Toutes ont échoué, mais les sauveteurs ont réussi à libérer partiellement la baleine d'un filet qui s'était enroulé autour de son corps.

Pour protéger la baleine des badauds, la police a placé une clôture sur la plage et positionné des bateaux autour d'elle dans la mer.

Selon la radio-télévision publique NDR, la baleine, qui semble affaiblie, émet périodiquement des sons "profonds et étouffés".

Il est possible que l'animal échoué soit la même baleine qui s'était empêtrée dans un filet de pêche plus à l'est sur la côte allemande de la mer Baltique, il y a un peu moins de deux semaines.

Une semaine plus tôt, une baleine avait également été aperçue dans le port de Wismar, toujours sur la Baltique.

AFP/VNA/CVN