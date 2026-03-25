L'état de la baleine échouée sur la côte allemande se détériore

L'état de la baleine échouée sur la côte de la mer Baltique, dans le Nord de l'Allemagne, s'est détérioré, a indiqué le 24 mars l'ONG Sea Shepherd.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Il semblerait qu'elle ait une maladie de peau probablement en raison de la trop faible salinité de la Baltique", a dit le porte-parole de l'ONG, Carsten Manheimer.

La baleine à bosse avait été repérée pour la première fois dans la nuit du 22 au 23 mars sur un banc de sable dans la baie de Lübeck.

Des tentatives de sauvetage ont été menées tout au long de la journée, notamment en utilisant des bateaux pour créer des vagues afin d'aider le mammifère à regagner des eaux plus profondes.

Toutes ont échoué, mais les sauveteurs ont réussi à libérer partiellement la baleine d'un filet qui s'était enroulé autour de son corps.

Pour protéger l'animal des badauds, la police a placé une clôture sur la plage et positionné des bateaux autour d'elle en mer.

"Il est impossible de tirer la baleine vers le large", a déclaré M. Manheimer.

Elle est déjà affaiblie et pourrait manquer de muscles pour résister, a-t-il expliqué, soulignant qu'"une telle action risquerait de lui nuire plutôt que de l'aider".

De nouvelles discussions sur les possibilités de sauvetage de l’animal doivent avoir lieu le 24 mars, a indiqué M. Manheimer. "Nous sommes en attente, au cas où les experts verraient encore une option", a-t-il ajouté.

AFP/VNA/CVN