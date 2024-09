Afrique du Sud

Une épidémie de bilharziose signalée dans la province du Limpopo

>> La RDC reçoit un premier lot des doses du vaccin antipaludique

>> Choléra : l'OMS alerte sur un nouveau bond des cas et des décès en 2023

>> L’Ouganda reçoit ses premières doses de vaccin contre la mpox

Le gouvernement provincial a indiqué dans un communiqué que l'épidémie avait gravement touché plusieurs zones dans la municipalité locale du Grand Tzaneen, située dans le district de Mopani.

"De façon alarmante, plus de 140 élèves de l'école primaire de Malwandla ont été diagnostiqués et sont actuellement traités avec des médicaments antiparasitaires", a-t-il fait savoir. "La propagation rapide de cette infection suscite une grande inquiétude sur la santé et la sécurité dans les communautés affectées".

Le gouvernement de la province du Limpopo a réuni une équipe pour coordonner les efforts de lutte contre l'épidémie, fournir des soins médicaux aux individus touchés et empêcher la propagation de la maladie, selon le communiqué.

Le gouvernement a recommandé aux habitants des zones touchées de ne pas nager dans les rivières, les ruisseaux ou toute autre source d'eau potentiellement contaminée, et de s'assurer que toute eau consommée est bouillie et correctement traitée avant utilisation. Il a également incité les parents et les tuteurs à surveiller de près leurs enfants pour détecter tout symptôme de la bilharziose et chercher une aide médicale le cas échéant.

"Notre priorité est de contenir cette épidémie et de protéger la santé de nos communautés", a déclaré dans le communiqué Basikopo Makamu, secrétaire par intérim du Limpopo.

La bilharziose peut présenter divers symptômes, y compris des douleurs abdominales, de la fièvre et des tremblements, une diarrhée sanglante, du sang dans les urines, des infections urinaires, des maux de tête persistants et de la fatigue.

Xinhua/VNA/CVN