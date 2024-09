Bande de Gaza

Plus de 60% des enfants reçu la première dose de vaccin contre la polio

>> La vaccination des enfants de Gaza contre la polio dépasse les attentes

>> Début de la 2e phase de la campagne de vaccination contre la polio

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un communiqué, le ministère a expliqué que sept jours après le lancement du premier cycle de la campagne de vaccination contre la polio, 69% des enfants ont été vaccinés, ajoutant que la campagne est en cours dans les gouvernorats de Deir al-Balah et de Khan Younis et dans les zones voisines, jusqu'à dimanche soir 8 septembre.

Le ministère a souligné que le nombre d'enfants ayant reçu la première dose s'élevait à 441.647 samedi soir 7 septembre, dont 49% de filles et 51% de garçons.

La même source a expliqué que la première phase de la campagne de vaccination se poursuit dans les gouvernorats de Gaza et le nord de Gaza, et que les équipes du ministère palestinien de la Santé, de l'UNRWA, de l'OMS et de l'UNICEF poursuivent leurs efforts dans la campagne de vaccination malgré l'agression continue de l'armée d'occupation sioniste sur la bande, et le risque des déplacements entre les centres de vaccination.

La campagne globale vise à administrer deux gouttes du nouveau vaccin oral contre la polio de type 2 à plus de 640.000 enfants de moins de 10 ans au cours de chaque phase. Elle s’inscrit dans le cadre d’une réponse urgente visant à prévenir la propagation de la polio, qui a refait surface à Gaza après 25 ans, à la suite de la détection du variant circulant du poliovirus de type 2 (cVDPV2) dans six échantillons environnementaux prélevés dans la zone centrale de Gaza au mois de juin.

APS/VNA/CVN