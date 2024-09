La capsule Starliner de retour sur Terre, sans son équipage

>> Deux astronautes d'une mission de Boeing pourraient devoir rentrer avec SpaceX

>> Laissant deux astronautes en plan, le Starliner de Boeing revient sur Terre

Photo : AFP/VNA/CVN

La capsule, qui avait quitté l'ISS environ six heures plus tôt, s'est posée en douceur sur la base spatiale de White Sands, au Nouveau-Mexique, vers 04h01 GMT, sa descente étant ralentie par des parachutes et amortie par des airbags.

L'agence spatiale a préféré faire rentrer Butch Wilmore et Suni Williams via le concurrent de Boeing, SpaceX, et sa capsule Crew Dragon.

Les deux astronautes, qui ne rentreront pas avant l'an prochain, resteront plus de huit mois dans l'espace alors qu'ils devaient initialement effectuer une mission de... huit jours.

APS/VNA/CVN