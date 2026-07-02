Accélérer l'identification des soldats morts pour la Patrie

Malgré une chaleur écrasante à Hà Tinh (Centre), où les températures ont atteint par moments 38 à 39 °C, les équipes chargées des prélèvements ADN sur les dépouilles des soldats morts pour la Patrie poursuivent leur mission afin de respecter les procédures et le calendrier de la campagne des "500 jours et nuits".

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Du 23 au 25 juin, le Comité directeur 515 de la province a organisé des prélèvements ADN au cimetière des Martyrs de Thach Hà (commune de Toàn Lưu) et au cimetière des Martyrs de Duc Tho (commune de Duc Tho), après avoir achevé une première phase d'opérations au cimetière des Martyrs de Can Lôc et procédé à un retour d'expérience.

Photo : Huu Quyêt/VNA/CVN

Malgré des conditions météorologiques particulièrement éprouvantes, les équipes ont réalisé avec rigueur chacune des étapes, depuis l'exhumation et la numérisation des informations jusqu'à la sélection et à la conservation des échantillons biologiques. Les autorités locales ont, de leur côté, préparé les dossiers, recensé les tombes, aménagé les sites d'intervention et coordonné leur action avec les forces militaires, la police et les services spécialisés afin d'assurer le bon déroulement des opérations.

Le cimetière des Martyrs de Duc Tho compte 26 tombes dont l'identité des soldats n'a pas encore pu être établie. Selon le lieutenant-colonel Nguyên Hai Nam, commandant du Commandement militaire de la commune de Duc Tho, les prélèvements ADN représentent non seulement une mission politique, mais aussi un devoir et un hommage envers les héros tombés pour la Patrie. Toutes les opérations, de la sécurisation des lieux à l'exhumation et à la numérisation des données, sont ainsi menées avec la plus grande dignité et dans le strict respect des procédures.

Les spécialistes soulignent que le choix des échantillons biologiques est déterminant pour la qualité des analyses génétiques. Le docteur Dang Hai, du Centre provincial de médecine légale et d'expertise médicale de Hà Tinh, précise que les dents sont systématiquement privilégiées lorsqu'elles sont encore présentes, les prélèvements osseux n'étant réalisés qu'en leur absence. Au cimetière des Martyrs de Duc Tho, la majorité des sépultures conservaient encore des racines dentaires, ce qui a permis d'obtenir des échantillons de bonne qualité.

Parallèlement aux prélèvements, les opérations d'exhumation, de numérisation et de mise à jour des données relatives à chaque tombe ont été menées de manière synchronisée. Les informations concernant l'emplacement des sépultures, l'état des dépouilles ainsi que les premiers éléments d'identification ont été enregistrées et intégrées dans une base de données destinée à faciliter les futures expertises ADN et l'identification des soldats.

Photo : Huu Quyêt/VNA/CVN

Selon le lieutenant-colonel Lê Phuc Lam, chef du service des politiques sociales au Département politique du Commandement militaire provincial, neuf tombes ont été exhumées et numérisées au cimetière des Martyrs de Thach Hà, permettant de recueillir huit échantillons. Au cimetière des Martyrs de Duc Tho, les équipes ont exhumé et numérisé 26 tombes, dont 20 ont fourni des échantillons exploitables - 18 dents et 2 fragments osseux -, tandis que six tombes n'ont pu être prélevées en raison de l'état très avancé de dégradation des restes.

Selon le calendrier prévu, le Comité directeur 515 poursuivra les prélèvements ADN au cimetière des Martyrs de Huong Khê, où 84 tombes restent à traiter. À partir d'août 2026, les opérations se poursuivront également aux cimetières des Martyrs de Nui Nài, avec 63 tombes, et de Nâm, qui en compte 491.

Photo : Huu Quyêt/VNA/CVN

Le déploiement de ces prélèvements ADN contribue non seulement à la constitution d'une base de données au service de l'identification des soldats morts pour la Patrie dont l'identité demeure inconnue, mais répond également à l'attente de nombreuses familles, tout en perpétuant la tradition vietnamienne de reconnaissance envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Xuân Lôc/CVN