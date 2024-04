Programme d’échange culturel et de connectivité commerciale Vietnam - Laos

Un prorgamme d’échange culturel et de connectivité commerciale a été organisé le 17 avril à Vientiane par l’Association de liaison des Vietnamiens d’outre-mer, en collaboration avec l’Association des entreprises vietnamiennes et le Centre culturel du Vietnam au Laos.

L’évènement visait à présenter la culture vietnamienne et promouvoir les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Il constitue aussi une occasion pour des entreprises des deux pays à se rencontrer, partager leurs expériences et rechercher des opportunités de coopération. Les participants ont goûté des numéros artistiques et ont visité des stands exposant costumes traditionnels, produits artisanaux, plats traditionnels et un espace de présentation de calligraphie...

VNA/CVN