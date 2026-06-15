Une exposition d’archives sur Hoàng Sa et Truong Sa s’ouvre à Dà Nang

Une exposition intitulée "Hoàng Sa, Truong Sa - Mers et îles sacrées" a été inaugurée lundi 15 juin dans la ville centrale de Dà Nang, à l’occasion de la Journée mondiale des océans (8 juin) et de la Semaine de la mer et des îles du Vietnam 2026.

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Photo : VNA/CVN

Coorganisé par le Département des archives et documents d’État du Vietnam (SRA), le Musée d’histoire militaire du Vietnam et le Commandement de la région 3 de la Marine populaire vietnamienne, cet événement de trois jours vise à mettre en œuvre efficacement le programme approuvé par le Premier ministre, destiné à valoriser les archives nationales au service du développement socio-économique et de la protection de la souveraineté nationale.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Thi Nga, directrice adjointe du SRA, a affirmé que les mers et les îles constituent une partie inséparable et sacrée du territoire vietnamien. Les documents d’archives, cartes, photographies et autres sources historiques conservés dans les centres d’archives nationaux, les musées et les dépôts documentaires au Vietnam et à l’étranger fournissent des preuves historiques et juridiques objectives et authentiques, essentielles pour étudier et démontrer l’exercice continu et pacifique de la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoàng Sa (Paracels) et de Truong Sa (Spratleys), conformément au droit international.

Photo : VNA/CVN

L’exposition présente près de 200 documents, cartes, photographies et pièces d’archives provenant des centres nationaux d’archives du SRA, du Musée d’histoire militaire du Vietnam, du Commandement de la région 3 de la Marine populaire vietnamienne, ainsi que de précieuses collections issues d’archives et de bibliothèques vietnamiennes et étrangères.

L’exposition retrace l’établissement, l’exercice et la défense de la souveraineté du Vietnam sur Hoàng Sa et Truong Sa. Elle met en lumière des preuves historiques et juridiques objectives et vérifiables de la souveraineté maritime et insulaire du Vietnam, tout en soulignant la détermination inébranlable, le patriotisme et les contributions des générations de soldats et de citoyens vietnamiens. Les réalisations et les contributions des officiers et marins de la région 3 y sont également présentées.

Photo : VNA/CVN

L’exposition met notamment en valeur des fonds d’archives inestimables conservés dans les centres nationaux, notamment les édits impériaux et les planches gravées de la dynastie Nguyễn, tous deux inscrits au registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO, ainsi que des cartes, documents administratifs, photographies et archives historiques d’une grande valeur pour l’étude de l’histoire nationale et de la souveraineté maritime.

Cette initiative contribue à rapprocher les archives nationales du public, à diffuser la valeur du patrimoine documentaire national, à renforcer les traditions patriotiques et la fierté nationale, ainsi qu’à accroître la conscience et le sens des responsabilités des cadres, des soldats et de la population dans la protection de la souveraineté sacrée du Vietnam sur ses mers et ses îles.

VNA/CVN