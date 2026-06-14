Les estampes de Đông Hô, un patrimoine populaire réinventé par la créativité et la technologie

À travers le projet "Hoạ Ký Đông Hồ " (Peinture populaire de Đông Hô), artisans, étudiants et passionnés de culture conjuguent leurs talents pour redonner vie aux célèbres imageries vietnamiennes. Entre ateliers créatifs, échanges culturels et innovations numériques, cette initiative fait dialoguer un héritage ancestral avec la jeunesse d’aujourd’hui.

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La peinture populaire de Đông Hô, célèbre pour ses estampes réalisées sur le papier traditionnel điệp - un papier spécial fabriqué à partir du papier dó (issu de l’écorce du rhamnoneuron) - et ses pigments naturels provenant notamment de feuilles de bambou ou de poudre de pierre rouge, a longtemps illustré avec simplicité et vivacité les scènes de la vie rurale vietnamienne grâce à l’art de la gravure sur bois. Cet artisanat, inscrit en décembre 2025 sur la liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente par l’UNESCO, témoigne de la richesse culturelle du Vietnam.

Pour de nombreux jeunes aujourd’hui, cet art ancestral ne subsiste plus que dans les manuels scolaires ou les musées. Afin de rapprocher les estampes de Đông Hô de la vie contemporaine, le projet "Hoạ Ký Đông Hồ" a vu le jour, porté par une multitude d’activités créatives destinées à la jeunesse.

Photo : TH/CVN

Quand tradition et créativité se rencontrent

Le point culminant du projet est l’événement "L’âme sur le papier traditionnel", organisé fin mai à l’Académie vietnamienne de la jeunesse, à Hanoï. Au programme : spectacles puisant dans le patrimoine culturel, rencontres avec des artisans, mais aussi ateliers pratiques où les participants ont pu s’initier à l’impression, au coloriage et à la création d’œuvres inspirées de la peinture de Đông Hô, selon leur propre sensibilité artistique.

"Les estampes populaires de Đông Hô étaient autrefois des images familières dans de nombreuses familles vietnamiennes, en particulier à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire). Aujourd’hui, elles semblent peu à peu disparaître de la vie moderne. C’est de cette préoccupation qu’est né le projet +Hoạ Ký Đông Hồ+, avec l’ambition de les rapprocher des jeunes. Nous espérons leur offrir l’occasion de découvrir, d’expérimenter et de ressentir cet art à leur manière, contribuant ainsi à préserver et à faire rayonner les valeurs culturelles traditionnelles auprès d’un public plus large", explique Phan Nguyên Tâm Anh, responsable du comité d’organisation du projet.

"Les activités menées par les étudiants ne leur permettent pas seulement de mettre en pratique leurs connaissances académiques ; elles font également d’eux des ambassadeurs chargés de transmettre les valeurs culturelles et l’identité nationale. Elles les aident aussi à mieux comprendre, apprécier, promouvoir et préserver le patrimoine culturel traditionnel", indique Nguyên Quy An, enseignante de l’Académie vietnamienne de la jeunesse.

La technologie numérique est également intégrée à l’espace d’expérimentation. Les visiteurs peuvent utiliser leur téléphone pour découvrir la signification des œuvres ou interagir avec des personnages issus des estampes populaires. Cette alliance entre artisanat traditionnel et innovations modernes rend la culture populaire plus accessible à la jeune génération.

Par ailleurs, les produits dérivés des motifs de Đông Hô - carnets, sacs en tissu ou éventails en papier - montrent que le patrimoine peut s’inscrire naturellement dans la vie quotidienne actuelle.

Le numérique au service de la transmission du patrimoine

"L’inscription de l’artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Đông Hồ sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente de l’UNESCO constitue une étape importante. Elle offre une base solide pour la préservation et la valorisation de cet art à l’ère moderne, souligne l’Artisan Émérite Nguyên Đang Tâm. Grâce à leurs idées créatives et à leur maîtrise des technologies contemporaines, les jeunes contribuent à renouveler les modes d’approche des estampes populaires de Đông Hô à travers des expériences interactives et personnalisées. Cette dynamique permet au patrimoine traditionnel de continuer à rayonner et à se rapprocher du public d’aujourd’hui".

"Grâce à ce projet, j’ai eu l’occasion de mieux comprendre la culture vietnamienne, notamment les estampes populaires de Đông Hô, depuis le processus de création d’une œuvre jusqu’aux significations véhiculées par chaque image et chaque motif", indique Vu Ngoc Huy, étudiant de l’Université de la culture de Hanoï.

Il a ajouté : "Les échanges avec les artisans et l’écoute de leurs témoignages nous ont permis d’approcher ce patrimoine de manière plus concrète et authentique. Il s’agit également d’un moyen essentiel de sensibiliser la jeune génération et de l’encourager à préserver, promouvoir et diffuser les valeurs culturelles nationales".

Chaque estampe de Đông Hô n’est pas seulement un objet artisanal : elle est aussi une mémoire culturelle enrichie au fil des générations. Aujourd’hui, grâce à leur créativité et à leur amour de la culture nationale, les jeunes continuent d’écrire cette histoire sur le papier traditionnel en utilisant le langage de leur propre époque.

Quê Anh/CVN