Huê donne le coup d’envoi de sa Semaine internationale de la musique 2026

Dans la soirée du 13 juin, le Comité d’organisation du Festival de Huê a inauguré la Semaine internationale de la musique de Huê 2026 dans l’ancienne cité impériale.

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Selon Tran Huu Thuy Giang, vice-président du Comité populaire de la ville de Huê, l’événement se déroulera sur six soirées consécutives et proposera quinze spectacles d’exception.

Le programme offrira une alliance harmonieuse entre arts traditionnels et contemporains, mêlant V-pop, K-pop, J-pop, pop alternative, flamenco et autres tendances marquantes de la scène musicale internationale.

Photo : VNA/CVN

Grâce à sa scène ouverte, la Semaine internationale de la musique de Huê 2026 se veut résolument accessible à tous, avec des représentations gratuites destinées aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs. Elle contribue ainsi à créer un nouvel espace culturel contemporain, créatif et fédérateur. Véritable « grand festival » du son et de la lumière, l’événement réunit huit compagnies et ensembles artistiques de premier plan, traditionnels et contemporains, venus du Vietnam, de France, d’Espagne, du Japon et de la République de Corée.

Le programme rassemble des artistes du Théâtre des arts traditionnels de la Cour de Hue ainsi que de nombreuses figures renommées de la scène vietnamienne, parmi lesquelles les chanteurs Cam Van, Vo Ha Tram, Quoc Thien et Bui Lan Hương, sans oublier le célèbre saxophoniste Tran Manh Tuan. Ensemble, ils offriront au public une palette artistique riche et colorée, allant de performances dynamiques destinées à la jeunesse à des créations empreintes d’une profonde identité culturelle.

Les spectateurs pourront également découvrir plusieurs formations internationales de renom. Parmi elles figurent la compagnie de danse Hervé Koubi (France), reconnue pour son langage chorégraphique original et expressif ; le groupe OJOS (France), représentant de la pop alternative contemporaine ; ainsi que Las Migas (Espagne), dont les sonorités flamenco et méditerranéennes promettent des moments de grande intensité.

Par ailleurs, la chanteuse vietnamienne Mỹ Anh et le chanteur australien Matthew Ifield partageront la scène dans une collaboration inédite mêlant R&B et pop. De leur côté, la troupe de danse Park Sang-Yong Yung (Busan), le groupe K-Culture Friends in Chungnam et la troupe Pungnyu Bongi (Gyeongju) apporteront les couleurs culturelles emblématiques de la République de Corée.

Selon le Comité d'organisation, la Semaine internationale de la musique de Hue 2026 n'est pas seulement un festival d'échanges culturels. C'est aussi un rendez-vous musical majeur s'inscrivant dans le cadre du Festival de Hue, une étape stratégique pour concrétiser l'objectif de faire de Hue la « Ville des Festivals » emblématique du Vietnam. Cet événement contribue à promouvoir activement l'image des habitants et l'identité culturelle profonde de Hue, tout en stimulant le tourisme et le développement socio-économique durable fondé sur la richesse de son patrimoine.

À l’issue de la cérémonie d’ouverture, un large public composé d’habitants et de touristes a pu assister à des spectacles captivants présentés par des artistes de la République de Corée, du Japon ainsi que par le Théâtre des arts traditionnels de la Cour de Hue.

VNA/CVN