L'UNESCO et l'OMM lancent l'Année internationale de la préservation des glaciers

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation météorologique mondiale (OMM) ont officiellement lancé mardi 21 janvier l'Année internationale de la préservation des glaciers, marquant une étape cruciale dans les efforts mondiaux visant à protéger ces "châteaux d'eau" essentiels qui fournissent de l'eau douce à plus de deux milliards de personnes dans le monde.

>> France : sous les glaciers, des terres neuves à sanctuariser ?

>> La superficie des glaciers au Pérou a reculé de 56% en un demi-siècle

>> El Nino amincit le seul glacier d'Indonésie, selon BMKG

>> Fonte massive des glaciers suisses malgré un hiver très neigeux

Photo : AFP Archives/VNA/CVN

De nombreuses activités et événements au cours de l'année viseront à sensibiliser le monde entier au rôle essentiel des glaciers dans le système climatique et le cycle hydrologique, tout en s'attaquant aux défis urgents posés par la fonte accélérée des glaciers, ont précisé dans un communiqué conjoint l'UNESCO et l'OMM.

Selon le communiqué, les glaciers et les calottes glaciaires, qui stockent environ 70% de l'eau douce mondiale, reculent rapidement en raison du changement climatique. "L'OMM a récemment confirmé que 2024 avait été l'année la plus chaude jamais enregistrée et a émis à plusieurs reprises des alertes rouges sur l'état de notre climat, notamment le recul des glaciers (...) Cette année internationale doit être un signal d'alarme pour le monde", a déclaré la secrétaire générale de l'OMM, Céleste Saulo.

APS/VNA/CVN