Incendies à Los Angeles : accalmie des vents avant des bourrasques

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les vents devraient se renforcer de lundi 20 à mercredi 22 janvier ouvrant "une nouvelle période de risque critique" pour les incendies, a averti samedi 18 janvier le météorologue Daniel Swain ajoutant qu'il pourrait ne pas pleuvoir du tout dans les six ou sept prochains jours.

Alors que des milliers de pompiers continuent à travailler jour et nuit pour contrôler ces incendies dévastateurs, le président élu Donald Trump a déclaré samedi qu'il espérait se rendre sur place après son investiture lundi 20 janvier, "probablement à la fin de la semaine".

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a invité le républicain, qui l'a attaqué pour sa gestion des incendies, à visiter Los Angeles et à constater les dégâts.

Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et au moins 27 sont décédées à cause des incendies à Altadena, au nord de Los Angeles, et dans le quartier huppé de Pacific Palisades, dans l'ouest de la ville. Ils ont détruit plus de 16.000 ha, une superficie presque aussi grande que la capitale Washington, et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes.

Des policiers à cheval et des brigades cynophiles ont inspecté vendredi les zones sinistrées à la recherche de victimes, dans les bâtiments calcinés et jusque dans certaines zones escarpées.

APS/VNA/CVN