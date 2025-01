Turquie : 10 morts et 32 blessés dans l'incendie d'un hôtel dans une station de ski

Au moins 10 personnes ont été tuées et 32 autres blessées dans un incendie survenu mardi 21 janvier dans un hôtel de la province turque de Bolu (Nord-Ouest), a annoncé le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, sur le réseau social X.

>> Turquie : quatre morts dans le crash d'un hélicoptère (gouverneur local)

Photo : AFP/VNA/CVN

L'incendie s'est déclaré dans un hôtel de la station de ski de Kartalkaya vers 3h30 heure locale (0h30 GMT), a précisé le gouverneur Abdulaziz Aydin, ajoutant que "deux des décès sont dus au fait que des personnes ont sauté du bâtiment sous l'effet de la panique".

Selon la chaîne de télévision NTV, la cause de l'incendie demeure inconnue. Les flammes ont rapidement englouti cet hôtel situé au sommet des monts Koroglu.

Après avoir reçu l'alerte, des pompiers, des unités de recherche et de secours et des équipes médicales ont été envoyées depuis le centre-ville, des quartiers environnants et des zones proches.

"L'intervention des pompiers se poursuit", a indiqué M. Aydin.

Les hôtels de la région étaient particulièrement bondés en raison des congés scolaires.

Xinhua/VNA/CVN