Forum de l'avenir de l'ASEAN : initiatives pour une communauté plus forte

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition du Podcast du Courrier du Vietnam . Cette semaine, nous revenons sur les événements marquants qui façonnent l’actualité nationale et régionale.

Forum de l'avenir de l'ASEAN : initiatives pour une communauté plus forte

Lancé par le Vietnam en 2023, le Forum de l’avenir de l’ASEAN (ASEAN Future Forum - AFF) est devenu un rendez-vous majeur du dialogue régional à Hanoï, attirant un nombre croissant de pays membres et de partenaires.

L’édition 2026, placée sous le thème "Shaping Our Future Together: Peace, Prosperity, People-Centered" (Façonner ensemble notre avenir : paix, prospérité et priorité à l’humain), a réuni plus de 600 délégués, parmi lesquels de nombreux hauts dirigeants, ministres et représentants des pays de l’ASEAN et de ses partenaires, ainsi que des responsables d’organisations régionales et internationales, d’entreprises et de localités vietnamiennes et étrangères.

Le forum, organisé sur deux jours, s’est articulé autour de cinq séances plénières : "Résilience et unité dans un monde en mutation", "Promotion des initiatives de prévention des conflits", "L’intelligence artificielle au service de l’ASEAN : ne laisser personne de côté", "Renforcement de la sécurité énergétique dans le nouveau contexte" et "Nouveaux modèles de développement face aux mutations mondiales".

Le dialogue "Jeunesse de l’ASEAN : aspirations 2030", le débat "Bâtir un écosystème régional de la fintech : de la politique à l’action" ainsi que plusieurs séminaires thématiques ont également enrichi le programme.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a souligné l’importance particulière du forum. Selon lui, son thème reflète à la fois les valeurs fondamentales de l’ASEAN et la direction que l’organisation devrait suivre dans les années à venir.

Il a proposé trois orientations stratégiques pour la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045 : contribuer activement aux grandes tendances mondiales plutôt que de les suivre passivement ; devenir un pôle d’innovation au-delà du simple rôle d’atelier de production ; et faire de l’ASEAN, au-delà d’une communauté d’États, une véritable communauté centrée sur ses citoyens.

Le 9 juin à Hanoï, lors d’une rencontre avec les chefs de délégation, experts, universitaires et représentants d’organisations internationales participant à l’AFF 2026, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, a mis en avant quatre questions : repenser la coopération régionale dans un contexte mondial en mutation, préserver les acquis stratégiques tout en renouvelant les mécanismes de coopération, renforcer la contribution de l’AFF, ainsi que celle du Vietnam au développement de l’ASEAN.

"En tant que canal de concertation complémentaire, l’AFF tire sa valeur de sa capacité à offrir de nouvelles perspectives, à nourrir la réflexion sur les politiques publiques et à proposer des idées susceptibles d’enrichir les processus de coopération de l’ASEAN", a-t-il souligné.

Chine : les athlètes vietnamiens brillent à l'Open de New Taipei 2026

Les sportifs vietnamiens ont décroché deux médailles d’or lors du prestigieux Open d’athlétisme de New Taipei 2026, qui s’est achevé le 8 juin au Taipei chinois.

Au stade de Banqiao, Bùi Thi Ngân a remporté le 800 m féminin grâce à une course remarquable. Partie en tête avec l’Australienne Ashley Pernecker, elle a dominé l’épreuve avant de placer une accélération décisive à 100 m de l’arrivée. Elle s’est imposée en 2 min 08 s 95 et a offert au Vietnam sa première médaille d’or.

Champion des Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games), Nguyên Trung Cuong a confirmé son statut en remportant le 3.000 m steeple masculin. Cette victoire apporte au Vietnam une deuxième médaille d’or et illustre la montée en puissance de l’athlétisme national sur la scène régionale.

Campagne des 500 jours et nuits : plus de 1.100 dépouilles de martyrs retrouvées

Selon le Bureau du Comité national de pilotage chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des dépouilles des martyrs, depuis le lancement de la Campagne des 500 jours et nuits et jusqu’au 15 mars 2026, 1.109 dépouilles ont été retrouvées ou rapatriées : 242 au Vietnam, 173 au Laos et 694 au Cambodge. Deux fosses communes ont également été découvertes dans la province montagneuse de Tuyên Quang (Nord).

Parallèlement, les autorités compétentes accélèrent les opérations de prélèvement et d’analyses ADN. Une campagne nationale est en préparation afin de recueillir environ 250.000 échantillons ADN auprès des familles de martyrs, étape essentielle pour l’identification et la restitution des dépouilles.

Le ministère de la Défense a ordonné le maintien des activités de 24 équipes de recherche et de rapatriement : 5 opérant sur le territoire national, 8 au Laos et 11 au Cambodge. Il propose également la création temporaire de nouvelles équipes et veille à garantir financements, équipements et moyens logistiques nécessaires aux opérations.

Plus de 1,2 million d’élèves de terminale au baccalauréat national 2026

Les 11 et 12 juin, plus de 1,2 million d’élèves de terminale à travers le pays ont participé à l’examen du baccalauréat national 2026.

Cette année, les candidats doivent passer deux matières obligatoires : littérature et mathématiques. À cela s’ajoute une épreuve combinée composée de deux disciplines choisies parmi : physique, chimie, biologie, technologie industrielle, technologie agricole, informatique, langue étrangère, histoire, géographie, économie et droit. Les élèves peuvent également choisir une langue étrangère différente de celle étudiée dans leur établissement.

En 2026, les sujets continuent d’être conçus pour évaluer les compétences et les qualités des élèves. Le niveau de différenciation reste comparable à celui de 2025, avec des exercices exigeant l’application des connaissances à des situations concrètes de la vie quotidienne.

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Vân Anh/CVN