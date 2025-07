Les affrontements à la frontière thaïlando-cambodgienne entrent dans leur troisième jour

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Cinq soldats cambodgiens ont été tués et 21 autres blessés", a précisé Maly Socheata, sous-secrétaire d'Etat et porte-parole du ministère cambodgien de la Défense nationale, lors d'un point de presse. "Par ailleurs, huit civils sont morts et 50 autres blessés dans la province d'Otdar Mean Cheay (nord-ouest)".

Dans les derniers développements en date, le ministère cambodgien de la Défense nationale a déclaré que l'armée thaïlandaise avait accru samedi 26 juillet ses attaques dans une autre province cambodgienne, celle de Pursat (ouest).

Selon la chaîne publique Thai PBS, les forces cambodgiennes ont ouvert le feu tôt samedi matin 26 juillet sur des soldats thaïlandais dans la province thaïlandaise de Trat (sud-est), lesquels ont répliqué.

La marine thaïlandaise a pour sa part lancé l'opération "Trat Strike 1" en réponse à la nouvelle attaque du Cambodge et a repoussé avec succès l'incursion cambodgienne en trois points clés, a affirmé samedi 26 juillet le bureau du porte-parole du ministère thaïlandais de la Défense.

Elle a dépêché une flottille composée de quatre navires pour soutenir cette opération dans la province de Trat, se tenant prête à fournir un appui feu aux forces terrestres, a rapporté samedi le radiodiffuseur public thaïlandais NBT.

Les tensions sont restées vives le long de la frontière thaïlando-cambodgienne ces dernières semaines. Les deux armées ont commencé jeudi à se battre, faisant des victimes des deux côtés.

Xinhua/VNA/CVN