Paris, Londres et Berlin exhortent Israël à mettre fin à "la catastrophe humanitaire" à Gaza

Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz ont publié vendredi 25 juillet un communiqué commun demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération inconditionnelle de tous les otages et la levée des restrictions sur l'aide humanitaire.

Selon le communiqué, diffusé à l'issue d'un appel téléphonique entre les trois dirigeants, "le temps est venu de mettre fin à la guerre à Gaza". Ils ont aussi souligné qu'une trêve négociée constitue "la meilleure chance de rapatrier les otages, de mettre fin à l'angoisse de leurs familles et d'apporter enfin un soulagement à la population civile de Gaza".

Le communiqué qualifie par ailleurs d'inacceptable la catastrophe humanitaire à Gaza et demande une action urgente pour répondre aux besoins les plus élémentaires de la population, notamment l'accès à la nourriture et à l'eau. "Bloquer l'aide humanitaire essentielle à la population civile n'est pas acceptable", ont déclaré les trois dirigeants, exhortant Israël à lever immédiatement les restrictions sur l'acheminement de l'aide et à permettre aux Nations unies et aux organisations non gouvernementales humanitaires d'opérer sans entrave.

"Israël doit respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire", a souligné le communiqué.

Les trois dirigeants ont également exprimé leur ferme opposition à toute tentative de l'État hébreu d'imposer sa souveraineté sur les territoires palestiniens occupés. Ils ont averti que les menaces d'annexion, l'expansion des colonies et les actes de violence des colons contre les Palestiniens compromettent gravement les perspectives d'une solution négociée à deux États.

Concernant l'avenir, le communiqué a rappelé que le Hamas doit être désarmé et exclu de toute gouvernance future de Gaza. Dans le même temps, les trois dirigeants ont déclaré que le retrait des forces israéliennes et la destitution de la direction du Hamas sont des étapes essentielles vers une résolution politique durable.

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se sont en outre engagés à travailler avec leurs partenaires internationaux à l'élaboration d'un plan précis et crédible pour la prochaine phase à Gaza. Ce plan, ont-ils affirmé, aura pour objectif de permettre l'acheminement massif de l'aide humanitaire, de rétablir la stabilité et de jeter les bases d'un dialogue politique renouvelé.

Cet appel intervient au lendemain de l'annonce par le président Macron de l'intention de la France de reconnaître officiellement l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. De son côté, tout en qualifiant la situation à Gaza d'"inacceptable", le chancelier allemand Merz a indiqué que l'Allemagne n'avait pas l'intention de faire de même dans l'immédiat.

