Il a par ailleurs annoncé que l'équipe de négociation américaine allait rentrer du Qatar pour procéder à des consultations sur la dernière réponse en date du Hamas, une réponse qu'il a décrite comme "égoïste".

"Nous avons décidé de rapatrier notre équipe de Doha pour procéder à des consultations suite à la dernière réponse du Hamas, qui démontre clairement un manque de volonté de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza", a écrit l'envoyé sur X.

"Nous allons maintenant envisager d'autres options pour rapatrier les otages et tenter de créer un environnement plus stable pour la population de Gaza", a poursuivi M. Witkoff.

Lors de son point de presse de jeudi 24 juillet, le porte-parole adjoint du département d'État américain Tommy Pigott n'a cependant révélé aucun détail sur les "solutions alternatives" envisagées par les États-Unis.

Jeudi 24 juillet également, Israël a décidé de rappeler son équipe de négociation basée à Doha pour des consultations, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué.

Cette décision fait suite à la réponse donnée plus tôt dans la journée par le Hamas à la proposition des médiateurs sur un cessez-le-feu de 60 jours et la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens.

La chaîne publique israélienne Kan TV News, citant une source proche des négociations, a cependant indiqué que les pourparlers "n'avaient pas échoué".

"Il s'agit d'une action coordonnée entre toutes les parties. Des décisions importantes doivent être prises, et c'est pourquoi la délégation est revenue pour de nouvelles consultations. La dynamique reste positive", a-t-elle affirmé.

Xinhua/VNA/CVN