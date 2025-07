Le Cambode réitère sa volonté d'un "cessez-le-feu" avec la Thaïlande

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a réitéré dimanche 27 juillet la volonté du Cambodge d'instaurer un "cessez-le-feu immédiat et inconditionnel" entre les forces armées cambodgiennes et thaïlandaises.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Hun Manet a déclaré avoir eu samedi soir 26 juillet une conversation téléphonique avec le président des États-Unis, Donald Trump, au sujet des affrontements armés à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande.

Au cours de la conversation, M. Trump a exprimé son souhait de ne pas voir de guerre ou de combats qui entraîneraient de nombreux morts et blessés des deux côtés, y compris parmi les soldats et les civils, et a souhaité voir un cessez-le-feu immédiat et la paix entre les deux pays, a indiqué Hun Manet.

"En réponse, j'ai clairement indiqué à l'honorable président Donald Trump que le Cambodge était d'accord avec la proposition d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre les deux forces armées", a-t-il affirmé.

Hun Manet a dit avoir chargé Prak Sokhonn, vice-Premier ministre cambodgien et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de discuter avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio de la proposition de cessez-le-feu.

Les affrontements dans les zones frontalières entre le Cambodge et la Thaïlande ont commencé jeudi 24 juillet, les deux parties s'accusant mutuellement d'avoir violé le droit international.

Xinhua/VNA/CVN