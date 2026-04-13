La visite de Tô Lâm en Chine booste la confiance politique et les liens stratégiques

Yu Shuhui, figure emblématique des relations sino-vietnamiennes, a décrit la visite du secrétaire général et président Tô Lâm comme une étape importante pour approfondir la confiance politique entre les deux pays, qui, en tant que nations socialistes voisines, se considèrent mutuellement comme une priorité dans leurs politiques étrangères.

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Photo : Công Tuyên/VNA/CVN

La prochaine visite d’État en Chine du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, souligne l’engagement du leader vietnamien à préserver l’amitié traditionnelle et à approfondir la confiance politique entre les deux pays.

Yu Shuhui, figure emblématique des relations sino-vietnamiennes et ancienne professionnelle de santé originaire de la province chinoise du Guangxi, a partagé ce point de vue lors d’un entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin, avant la visite.

Rappelant sa rencontre avec le leader vietnamien à Guangzhou en août 2024, lors de sa première visite d’État en Chine en tant que secrétaire du PCV, Yu Shuhui a déclaré avoir été profondément impressionnée par sa sincérité et son respect pour l’amitié historique entre les deux pays. Elle a souligné que ces gestes témoignaient d’un engagement clair en faveur du renforcement des relations bilatérales.

Ayant elle-même participé à la construction de l’amitié sino-vietnamienne, dont elle a été témoin et dont elle a hérité, Yu Shuhui a affirmé que ces deux visites de haut niveau revêtaient une profonde signification historique, une valeur pratique inestimable et une importance stratégique à long terme, reflétant pleinement les liens fraternels et de camaraderie qui unissent les deux pays à l’ère nouvelle.

D’un point de vue historique, ces visites de haut niveau s’inscrivent dans la continuité et la réaffirmation de l’amitié traditionnelle entre les deux nations, a-t-elle conclu.

Yu Shuhui a décrit la visite du leader vietnamien comme une étape importante pour approfondir la confiance politique entre les deux pays, qui, en tant que nations socialistes voisines, se considèrent mutuellement comme une priorité dans leurs politiques étrangères.

Selon elle, cette visite devrait promouvoir des échanges stratégiques approfondis, renforcer un dialogue franc sur les objectifs de développement communs ainsi que sur les divergences en matière de coopération, et consolider l’amitié de longue date entre les deux partis et les deux pays. Elle contribue également à maintenir une coopération bilatérale stable et souligne l’importance stratégique des relations Vietnam - Chine. À long terme, cette visite contribue à la construction de la communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique.

Dans un contexte régional complexe, cette visite de haut niveau devrait renforcer le consensus bilatéral, dynamiser la coopération dans les domaines du commerce, des affaires sociales, de la culture et du tourisme, et contribuer au maintien de la paix et de la stabilité, ouvrant la voie à une nouvelle phase de coopération mutuellement avantageuse et insufflant une nouvelle dynamique au développement durable et à la prospérité partagée dans la région, a-t-elle déclaré.

Yu Shuhui a évoqué son expérience d’assistance médicale au Vietnam pendant la guerre, la qualifiant d’inoubliable. Elle a exprimé l’espoir que les deux pays demeureraient de bons voisins et poursuivraient leur coopération pour un développement mutuel.

Elle a également exprimé le souhait que les deux parties renforcent leur amitié de longue date, consolident les liens entre leurs peuples, développent une coopération substantielle dans tous les secteurs et préservent le respect mutuel tout en gérant leurs différends avec dignité. Elle a souligné l’importance stratégique de poursuivre la construction de la communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam, porteuse de développement et de prospérité communs.

Les liens personnels de Yu Shuhui avec le Vietnam remontent à 1968, pendant la guerre du Vietnam. À cette époque, la Chine a apporté un soutien considérable, notamment par la construction de l’hôpital Nan Xishan à Guilin, dans la province du Guangxi, destiné à soigner les soldats vietnamiens blessés.

Cet hôpital a été créé sous l’égide du Premier ministre Zhou Enlai et employait 278 professionnels de santé issus des principaux hôpitaux de Pékin. Âgée de seulement 20 ans, Yu Shuhui faisait partie des jeunes soignants envoyés en renfort. Pendant huit ans, l’hôpital a soigné plus de 5.000 soldats vietnamiens blessés, pratiqué plus de 2.000 interventions chirurgicales et donné 780.000 millilitres de sang.

Depuis, elle a été invitée à de grands événements au Vietnam, notamment le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu, et a participé à des rencontres officielles avec des dirigeants vietnamiens.

VNA/CVN