ASEAN Cup 2024 : le Vietnam fait un match nul aux Philippines

Photo : VFF/CVN

L’entraîneur sud-coréen Kim Sang-sik a fait huit modifications de la composition de la sélection vietnamienne par rapport au match précédent contre l’Indonésie. Les défenseurs Bùi Hoàng Viêt Anh et Nguyên Thanh Binh ainsi que l’attaquant Dinh Thanh Binh ont disputé leur premier match à l’ASEAN Cup 2024.

Dans la première épisode, les joueurs philippins ont créé une lutte acharnée avec l'équipe vietnamienne après le coup de sifflet d'ouverture. L'équipe philippine a légèrement mieux contrôlé le ballon mais n'a pas pu créer d'attaques dangereuses sur le but de Nguyên Filip. L'équipe vietnamienne a eu plus de tirs que son adversaire en première mi-temps. Cependant, aucun but n'a marqué.

Au cours de la deuxième mi-temps, l'entraîneur Kim Sang Sik a fait cinq remplacements pour pouvoir changer le jeu.

Photo : VFF/CVN

La surprise s'est produite à la 68e minute, lorsque le Philippin Javier Gayoso a effectué un tir décisif, ouvrant le score du match.

Aux dernières secondes du match, les joueurs vietnamiens ont intensifié leur pression. À la 97e minute, après un corner du Vietnam, le milieu de terrain Doan Ngoc Tân a marqué le but précieux pour le Vietnam pour égaliser en fin le macth.

Avec ce résultat, l'équipe nationale du Vietnam s'est hissée en tête du groupe B avec sept points après trois matches. Le Vietnam affrontera le Myanmar le 21 décembre au soir au stade de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord).

Lors du Coupe de l’ASEAN 2024, le Vietnam est dans le groupe B aux côtés du Laos, de l’Indonésie, des Philippines et du Myanmar. Le groupe A comprend la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie, le Timor-Leste et Singapour.

VNA/CVN