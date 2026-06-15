Société

Un an de gouvernance dans la "super-mégapole"

Un an après la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux sur un territoire élargi de plus de 6.700 km², Hô Chi Minh-Ville démontre progressivement l’efficacité de l’une des plus importantes réformes administratives de son histoire.

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Des zones rurales éloignées aux quartiers urbains densément peuplés, le nouveau système de gouvernance a permis à Hô Chi Minh-Ville de rapprocher l’administration des citoyens et de construire un service public plus accessible, plus flexible et plus humain.

Au-delà des chiffres, le changement le plus visible réside dans le sentiment des habitants, qui bénéficient désormais de démarches plus rapides, plus simples et d’une attention accrue de la part des autorités.

Les services publics vont à la rencontre des citoyens

Après une année de fonctionnement, le modèle d’administration locale à deux niveaux a déjà produit des résultats concrets. Alors que certains craignaient que l’agrandissement du territoire et la réorganisation des structures administratives n’engendrent de nouvelles difficultés, de nombreuses collectivités ont au contraire trouvé des solutions innovantes pour rapprocher les services publics des habitants.

Dans la commune de Phú Giáo, l’une des plus vastes de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville, l’éloignement géographique constituait autrefois un obstacle majeur à l’accès aux services administratifs. Les personnes âgées et les minorités ethniques rencontraient notamment de nombreuses difficultés pour effectuer leurs démarches en ligne.

Afin de répondre à cette situation, les autorités locales ont créé des «équipes administratives mobiles» et des groupes de volontaires chargés d’accompagner les habitants directement sur le terrain. Au lieu d’attendre que les citoyens se rendent dans les centres administratifs, les fonctionnaires se déplacent dans les villages et les quartiers pour les aider à utiliser les services numériques et les moyens de paiement électroniques.

Grâce à cette approche de proximité, plus de 13.000 dossiers administratifs avaient été traités jusqu’en mai 2026. Le taux de dépôt en ligne atteint 99%, tandis que les paiements électroniques dépassent 99,8%. Le taux de traitement dans les délais ou avant échéance avoisine quant à lui les 100%.

Pour les habitants, l’amélioration ne se limite pas à la rapidité des procédures. Nguyên Thị Hanh, résidente de Phú Giáo, explique qu’avec l’aide directe des agents publics, elle a pu apprendre à effectuer elle-même des démarches administratives qui lui semblaient auparavant très compliquées.

La situation est similaire dans le quartier de Bến Cát, qui couvre plus de 100 km² et compte plus de 111.000 habitants. Face à une forte augmentation du nombre de dossiers après la fusion administrative, les autorités locales ont lancé le programme "Administration publique mobile", associé à une campagne d’initiation au numérique.

Les fonctionnaires se rendent directement dans les zones éloignées pour aider les habitants à créer leur identité numérique, déposer des dossiers en ligne et utiliser les services de paiement dématérialisés. Depuis juillet 2025, plus de 15.600 dossiers ont ainsi été traités avec un taux de résolution dans les délais de 100%.

Selon Châu Van Tu, résident de Bến Cát, les habitants apprécient non seulement la simplification des procédures, mais aussi l’attitude ouverte et attentive des agents publics, qui prennent le temps d’expliquer chaque démarche.

Ne laisser personne de côté

L’une des évolutions les plus marquantes de ce nouveau modèle administratif est le passage d’une logique de gestion à une logique de service. Le numérique n’est plus seulement un outil de modernisation administrative ; il devient un moyen de mieux accompagner les personnes les plus vulnérables.

Dans le quartier de Phú Nhuận, les autorités ont mis en place un important dispositif de protection sociale. Après avoir recensé les familles en difficulté, les bénéficiaires des politiques sociales et les personnes nécessitant une assistance particulière, elles ont créé un réseau de soutien destiné à répondre rapidement à leurs besoins.

Au Centre de services administratifs publics, malgré un volume de travail considérable, les agents accordent une attention particulière aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à celles qui rencontrent des difficultés avec les technologies numériques. Chaque dossier est traité avec patience et sens des responsabilités.

Cette même philosophie est également appliquée dans le quartier de Tân Định. Les fonctionnaires n’hésitent pas à se rendre directement au domicile des habitants lorsque ceux-ci ne peuvent pas se déplacer ou utiliser les outils numériques.

L’histoire de Phan Trọng Loi en est une illustration émouvante. À 63 ans, il doit s’occuper de son frère aîné, âgé de 75 ans et atteint d’un handicap congénital. Dépassé par les démarches administratives en ligne, il a reçu l’aide de jeunes fonctionnaires qui se sont déplacés à plusieurs reprises à son domicile afin de compléter les formalités nécessaires pour obtenir les aides sociales destinées à son frère.

Au-delà de l’accomplissement des procédures, cette aide lui a surtout donné le sentiment de ne pas être abandonné. Pour les personnes fragiles, c’est sans doute la plus grande valeur d’une administration véritablement au service des citoyens.

La confiance des habitants, fondement du développement

Un an après sa mise en œuvre, le modèle d’administration locale à deux niveaux ne se mesure pas uniquement au nombre de dossiers traités ou au taux de services en ligne. Son principal succès réside dans le renforcement progressif de la confiance entre les citoyens et les autorités.

Des équipes administratives mobiles dans les zones éloignées aux fonctionnaires accompagnant patiemment les personnes âgées dans leurs démarches numériques, en passant par les visites à domicile destinées aux personnes handicapées, tout contribue à construire une administration plus proche, plus attentive et plus humaine.

Une année reste une période relativement courte pour évaluer une réforme d’une telle ampleur. Cependant, les premiers résultats montrent déjà qu’en plaçant véritablement le citoyen au centre de l’action publique, l’administration gagne en efficacité et en légitimité.

C’est sur cette base que Hô Chi Minh-Ville entend poursuivre son développement et relever les défis de sa nouvelle dimension de mégapole multicentrique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN