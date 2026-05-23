UE et Mexique signent un accord commercial réduisant leurs droits de douane réciproques

Le Mexique et l'Union européenne ont signé vendredi 22 mai à Mexico une révision de leur accord commercial qui prévoit une réduction de leurs droits de douane afin de diversifier leurs économies et contourner le protectionnisme agressif du président américain Donald Trump.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Lors du VIIIe sommet Mexique/UE, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, et celle de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont signé la mise à jour de cet accord en vigueur depuis 2000 et qui porte sur de nombreux produits agroalimentaires.

Les négociations en vue d'une révision avaient débuté en mai 2016 mais l'accord de principe sur les aspects commerciaux, conclu en 2018, n'avait jamais été ratifié.

Le nouveau texte facilitera également le commerce des pièces automobiles, secteur particulièrement touché par les droits de douane de Donald Trump.

"Dans un moment marqué par des turbulences croissantes et de profondes transformations, nous avons décidé d'élargir, d'approfondir et de mettre à jour les liens de notre Partenariat stratégique", ont indiqué les deux parties dans une déclaration conjointe.

Dans un communiqué, la Commission européenne affirme que cet accord envoie un "signal clair" indiquant que les deux économies restent ouvertes au commerce à un moment où "les mesures protectionnistes se multiplient".

Après la signature de l'accord, Mme Sheinbaum a assuré que le Mexique est "stratégique" pour l'Union européenne et que leur relation peut être un "exemple" de la manière de renforcer l'économie.

Cette signature coïncide avec les négociations entre le Mexique, les États-Unis et le Canada pour la révision de leur accord de libre-échange (Aceum).

Les accords avec l'Europe et l'Aceum "ne sont pas contradictoires, au contraire, ils renforcent le Mexique, renforcent l'Europe et renforcent les États-Unis", a affirmé Mme Sheinbaum.

L'UE, parvenu mercredi 20 mai à un compromis provisoire pour mettre en oeuvre l'accord commercial conclu l'an dernier avec les États-Unis, est le troisième partenaire commercial du Mexique, loin derrière les États-Unis et la Chine : les échanges avec l'UE se sont élevés à 94,598 milliards de dollars en 2025, près de huit fois moins qu'avec les États-Unis.

"Ensemble, nous construirons un avenir meilleur pour nos citoyens et pour la planète", a déclaré Mme von der Leyen, soulignant que les deux parties uniront également leurs efforts au bénéfice de l'environnement, des droits humains et de l'égalité de genre.

AFP/VNA/CVN