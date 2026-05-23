États-Unis

Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a prêté serment pour un mandat de quatre ans

Le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, a prêté serment vendredi 22 mai à la Maison-Blanche devant Donald Trump, entamant ainsi un mandat de quatre ans.

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Photo : Anadolu Agency/VNA/CVN

"Je vais diriger une Réserve fédérale axée sur les réformes, en tirant les enseignements tant des succès que des erreurs du passé, en sortant des schémas et des modèles rebattus, et en respectant des normes claires d'intégrité et de performance", a déclaré M. Warsh après avoir prêté serment.

"Ce jour marque mon retour au sein d'une institution qui m'est, en réalité, très chère", a déclaré M. Warsh, qui a déjà occupé le poste de gouverneur de la Fed de 2006 à 2011.

"Je veux que Kevin soit totalement indépendant. Je veux qu'il soit indépendant et qu'il fasse simplement un excellent travail. Ne regardez pas vers moi, ne regardez vers personne", a déclaré le président américain Donald Trump lors de la cérémonie.

M. Trump a déclaré que la Fed s'était égarée ces dernières années et qu'elle s'était laissée distraire par des préoccupations très éloignées de sa mission et de son mandat fondamentaux, dérivant vers des questions telles que la politique climatique et les initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion lancées sous l'administration de Joe Biden.

Xinhua/VNA/CVN