Samsung

Les salariés de la division puces recevront une prime moyenne de 338.000 dollars

Les salariés de la division des semi-conducteurs de Samsung Electronics devraient recevoir cette année des primes moyennes de 509 millions de wons (338.000 dollars), a indiqué le 21 mai un responsable de l'entreprise, en vertu d'un accord provisoire conclu entre la direction et les syndicats pour éviter une grève.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le géant technologique sud-coréen et son syndicat sont parvenus à cet accord provisoire tard le 20 mai, à l'issue de négociations de dernière minute avec la médiation du gouvernement, évitant ainsi une grève de 18 jours qui devait commencer le 21 mai.

Le conflit est survenu sur fond de boom de l'intelligence artificielle, qui a dopé l'activité de Samsung dans les semi-conducteurs tout en soutenant la croissance économique et le marché boursier de la République de Corée.

L'accord provisoire instaure un nouveau fonds de primes pour les employés de la division des semi-conducteurs, équivalant à 10,5% du bénéfice d'exploitation de la division, qui sera versé en actions.

Combiné à 1,5% supplémentaire en espèces, l'accord permettrait aux travailleurs de se partager jusqu'à 12% du bénéfice d'exploitation sous forme de primes.

Les quelque 78.000 employés de la division semi-conducteurs devraient recevoir environ 509 millions de wons dans le cadre du nouvel accord, a confirmé un responsable de l'entreprise le 21 mai.

Le régime de primes durerait 10 ans et est conditionné au fait que la division des puces affiche un bénéfice d'exploitation annuel de plus de 200.000 milliards de wons (près de 133 milliards de dollars) entre 2026 et 2028, puis de plus de 100.000 milliards de wons (environ 66 milliards de dollars) par an jusqu'en 2035.

Si les salariés devraient bénéficier de l'accord, certains actionnaires ont exprimé leur opposition et promis une action en justice.

Un influent groupe d'actionnaires de Samsung Electronics, "Korea Shareholder Action Headquarters", a affirmé le 21 mai que certaines dispositions de l'accord préliminaire étaient illégales et prévenu qu'il userait "de tous les moyens légaux disponibles" pour "bloquer tout décaissement de fonds", lors d'un rassemblement près de la résidence du président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong.

Les puces mémoire de Samsung sont utilisées dans des produits allant de l'électronique grand public aux processeurs informatiques, tandis que ses puces mémoire haut débit de nouvelle génération sont des composants clés pour le développement à grande échelle des centres de données d'IA.

Samsung a déclaré en avril que son bénéfice d'exploitation du premier trimestre avait bondi d'environ 750% par rapport à l'année précédente, tandis que sa capitalisation boursière a dépassé pour la première fois les 1.000 milliards de dollars ce mois-ci.

La perspective d'une grève avait suscité des inquiétudes quant à son impact potentiel sur l'économie sud-coréenne, les semi-conducteurs représentant environ 35% des exportations du pays.

AFP/VNA/CVN