France

Bornes de recharge de voitures : Que Choisir Ensemble dénonce une "opacité tarifaire"

L'association Que Choisir Ensemble (ex-UFC Que Choisir) appelle vendredi 22 mai les pouvoirs publics à harmoniser et rendre plus transparent l'accès aux bornes de recharge pour les véhicules électriques en France, pointant l'opacité des tarifs et un accès " insuffisant " en habitat collectif.

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"Malgré la forte progression du réseau, les difficultés restent nombreuses : accès encore insuffisant en habitat collectif, bornes publiques trop souvent indisponibles, tarifs illisibles et écarts de prix pouvant atteindre près de 500% pour une recharge identique", dénonce l'association.

Photo : AFP/VNA/CVN

Que Choisir Ensemble a relevé les prix pratiqués par huit opérateurs de mobilité sur 121 points de recharge entre le 1er et le 21 avril 2026. "Résultat : sur une même borne, le tarif varie considérablement selon l'application ou le badge utilisé".

Cette "opacité tarifaire" est "le principal enseignement de l'étude", conclut l'association de défense des consommateurs.

Elle cite l'exemple d'une borne située à Langres (Haute-Marne), sur la N19, pour laquelle "le tarif varie de 0,30 euro/kWh à 1,78 euro/kWh selon l'application ou la carte de paiement utilisée, soit un écart de 490%".

En zone urbaine, l’écart moyen entre tarifs le plus bas et le plus haut atteint 126%, pour un prix moyen de 0,63 euro/kWh.

Sur autoroute, l’écart moyen s'élève à 72%, pour un prix moyen de 0,61 euro/kWh.

Ces tarifs renchérissent fortement le coût de la mobilité électrique. Ainsi, une recharge de 20 kWh, soit environ 100 km d’autonomie, coûte en moyenne 10,8 euros sur une borne de 22 kW, mais peut monter jusqu'à 35,6 euros.

La même recharge à domicile, au tarif réglementé de l’électricité revient, à environ 3,8 euros.

Les modalités tarifaires peuvent être si complexes qu'elles deviennent impossibles à comparer, en mêlant prix au kilowattheure, frais fixes, coûts à la minute et frais de stationnement. "Les consommateurs ne peuvent ni anticiper ce qu'ils paieront, ni comparer les offres", dénonce Que Choisir Ensemble.

Elle déplore également des lacunes dans le référencement des points de recharge et des bornes trop souvent en panne : pour que la voiture électrique soit une solution crédible, les consommateurs doivent pouvoir compter sur un réseau réellement opérationnel".

L'association dénonce aussi "des disparités territoriales", et relève que "l'habitat collectif reste le grand angle mort: près de la moitié des Français vivent en appartement, mais seulement 6% des immeubles disposant d'un parking sont équipés".

Face à cette "jungle tarifaire", Que Choisir Ensemble demande "un affichage obligatoire, clair et harmonisé des tarifs", ainsi que "la généralisation du paiement par carte bancaire" sur les bornes accessibles au public, et "la création d'un site public recensant tous les prix pratiqués aux bornes de recharge".

Les chiffres pourtant sont encourageants, relève Que Choisir Ensemble : "fin 2025, la France comptait près de 2,9 millions de points de recharge, dont environ 185.500 accessibles au public, un chiffre en hausse de plus de 130%" par rapport à 2022. "Au rythme actuel, l'objectif de 400.000 bornes publiques en 2030 est atteignable".

En avril, 28% des achats de voitures neuves des particuliers en France portaient sur des modèles électriques.

AFP/VNA/CVN