Pakistan : 27 enfants et un enseignant tués dans l'effondrement du toit de leur école

Vingt-sept enfants et un enseignant ont été tués jeudi 15 octobre après l'effondrement du toit de leur école à Peshawar, dans le nord du Pakistan, a indiqué un responsable hospitalier.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Plus de 30 personnes ont été blessées dans l'accident, dont six sont dans un état critique, a précisé à l'AFP Asim Khan de l'hôpital Lady Reading de Peshawar.

"Quand les équipes des secours d'urgence sont arrivées sur les lieux, elles ont constaté qu'un toit s'était effondré sur un autre (toit) , écrasant la salle de classe en dessous et piégeant des enfants à l'intérieur", a déclaré le porte-parole des secours Bilal Ahmad Faizi.

"Il est à craindre que davantage d'enfants soient encore bloqués sous les décombres", a-t-il ajouté, précisant que 16 ambulances et plus de 60 secouristes ont été déployés sur le site.

Des sauveteurs en gilet de sécurité s'emploient à déblayer des débris et gravats, selon des images diffusées par les services de secours.

Des dizaines de personnes se sont précipitées sur les lieux, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sher Ahmed, un habitant du quartier, impute la catastrophe à des "matériaux de construction de qualité inférieure" et réclame une enquête.

"Avec une profonde peine et une grande tristesse, je demande instamment aux autorités de mener une enquête approfondie et de prendre des mesures strictes contre toute personne reconnue responsable, afin que de telles tragédies puissent être évitées à l'avenir", a-t-il indiqué à l'AFP.

"Drame déchirant"

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a fait part de sa "profonde tristesse et de (son) profond chagrin face à la perte de vies si précieuses", selon un communiqué.

Asif Ali Zardari, le président du pays, a évoqué un "drame déchirant".

"En ce moment de deuil, la nation tout entière partage la peine des familles affectées", a-t-il déclaré dans un communiqué distinct.

En juin 2026, plus d'une douzaine d'enfants ont été tués dans l’effondrement du toit d'un centre de soutien scolaire dans la ville de Lahore dans l'est du pays.

En 2025, 27 personnes ont été tuées et 10 blessées lorsqu’un immeuble de cinq étages s'est effondré dans le quartier défavorisé de Lyari, à Karachi, ville du sud du Pakistan.

AFP/VNA/CVN