Indonésie : plus de 283.000 cas de troubles respiratoires liés aux fumées des incendies

L’Indonésie a recensé plus de 283.000 cas de troubles respiratoires dans les zones touchées par les fumées des incendies de forêt. Les autorités poursuivent leurs efforts pour maîtriser les feux, qui dégradent la qualité de l’air et provoquent la propagation de fumées toxiques vers les pays voisins.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors d’une conférence de presse le 14 octobre, Then Suyanti, responsable du ministère indonésien de la Santé, a indiqué que 283.270 cas de troubles respiratoires avaient été enregistrés entre le 18 août et le 13 octobre, témoignant de l’aggravation des conséquences sanitaires des incendies.

Les feux ont provoqué d’importants dégâts, notamment à Bornéo et à Sumatra. Dans la province de Bangka Belitung, ils ont atteint des zones résidentielles, détruisant près de 300 maisons et contraignant des centaines de personnes à évacuer. Les fumées se sont également propagées jusqu’à Singapour, en Malaisie et dans d’autres pays de la région, suscitant des inquiétudes quant à la qualité de l’air et à la santé publique.

Le président indonésien Prabowo Subianto a ordonné la mobilisation de tous les moyens disponibles. Plus de 60.000 personnes ont été déployées pour lutter contre les incendies et en limiter les conséquences. Les opérations restent toutefois difficiles en raison de la sécheresse liée au phénomène El Niño et du brûlage de la végétation pour défricher des terres agricoles.

Des opérations d’ensemencement des nuages et de largage d’eau par voie aérienne ont été menées, mais leurs résultats restent limités. À Singapour, les concentrations de particules fines PM2,5 ont atteint des niveaux élevés dans certaines zones, tandis que la Malaisie a intensifié ses échanges avec l’Indonésie sur la lutte contre la pollution transfrontalière.

La récurrence des incendies met en évidence les difficultés rencontrées par l’Indonésie pour protéger la santé de sa population et limiter les dégâts environnementaux. La persistance des conditions sèches pourrait prolonger les opérations d’extinction et favoriser de nouveaux départs de feu.

VNA/CVN