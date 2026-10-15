Procès Maradona : prison demandée pour la quasi-totalité de l'équipe soignante

Prison pour tous, ou presque : à quelques années près, l'accusation et les parties civiles se sont rejointes, au procès de la mort en 2020 de Diego Maradona pour estimer que les négligences de l'équipe médicale à ses derniers jours de vie méritaient la détention, jusqu'à 16 ans.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les réquisitions, puis les plaidoiries des parties civiles ont dégagé depuis une semaine parmi les accusés un trio de professionnels de santé plus influent, plus décisionnaire que d'autres, en un mot plus responsables de l'incurie autour du footballeur de légende.

À l’époque médecin de confiance de Maradona, le neurochirurgien Leopoldo Luque, 44 ans, la coordinatrice médicale Nancy Forlini, 57 ans, et la psychiatre Agustina Cosachov, 41 ans, ont vu les peines les plus lourdes requises contre eux.

Douze, dix et huit ans respectivement, avait requis le procureur Patricio Ferrari jeudi 15 octobre. Quinze ans (pour Luque), 12 (Forlini) et dix (Cosachov) a réclamé mercredi 14 octobre Fernando Burlando, avocat des filles aînées de Maradona Dalma et Gianinna, de loin le plus véhément pour ce qu'il a qualifié "d'assassinat". Avant lui mardi 13 octobre, Mario Baudry, avocat de Dieguito, fils cadet de la star, avait demandé jusqu'à 16 ans contre Luque.

"Ils ont tué un héros mythologique", a lancé Me Burlando. "Diego Armando Maradona a été assassiné (...) Et pour cette tâche, quelqu’un a convoqué une équipe de professionnels de santé pour le faire de manière lente mais tout aussi cruelle", a-t-il accusé, sans élaborer sur le "quelqu'un".

"Ils ont ignoré des signaux, des symptômes qui inquiéteraient n'importe quel être humain. Ils n’ont absolument rien fait à d'innombrables reprises. L’indifférence a été brutale", a-t-il poursuivi. "Une ronde mortifère".

Maradona est décédé à 60 ans, le 25 novembre 2020, d'une crise cardio-respiratoire couplée à un œdème pulmonaire. Il a été retrouvé mort sur son lit d'une résidence de Tigre (nord de Buenos Aires) louée pour sa convalescence, après une neurochirurgie bénigne.

Depuis mi-avril, sept professionnels de santé sont jugés à San Isidro, près de Buenos Aires, pour de potentielles négligences fatales lors de cette hospitalisation de deux semaines à domicile.

Un seul des sept accusés a trouvé grâce aux yeux de l'accusation comme des parties civiles : le médecin Pedro di Spagna, qui n'avait eu accès à Maradona qu'une fois lors de sa convalescence fatale. Tous ont demandé sa relaxe.

AFP/VNA/CVN