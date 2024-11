Trump nomme Chris Wright, un dirigeant du secteur pétrolier, au poste de secrétaire à l'Énergie

Photo : AFP/VNA/CVN

M. Wright est Pdg de Liberty Energy, une société basée à Denver qui fournit des services de fracturation hydraulique à l'industrie pétrolière et gazière.

Cet éminent collecteur de fonds républicain a déjà mis en doute le lien entre le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes. Il a également soutenu activement les politiques en faveur de l'industrie des combustibles fossiles et l'indépendance énergétique.

Dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a indiqué que M. Wright rejoindrait aussi son administration en tant que membre du nouveau Conseil national de l'énergie, qui "supervisera la voie vers la domination énergétique des États-Unis en réduisant les formalités administratives, en renforçant les investissements du secteur privé dans tous les secteurs de l'économie et en privilégiant l'innovation par rapport à une réglementation ancienne, mais totalement inutile".

Plus tôt cette semaine, M. Trump a annoncé son intention de nommer le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, ministre de l'Intérieur et président du Conseil national de l'énergie, un rôle nouvellement créé pour orchestrer les vastes projets du gouvernement visant à abroger les règles climatiques, à supprimer les subventions aux énergies propres et à stimuler la production de pétrole et de gaz dans tout le pays, selon un article du Washington Post.

Xinhua/VNA/CVN