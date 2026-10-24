Trump modifie le champ d'application des droits de douane de 50% sur les produits canadiens

Le président américain Donald Trump a signé, vendredi 23 octobre, un décret modifiant le champ d'application des droits de douane supplémentaires de 50% sur certains produits canadiens, en retirant certains articles de la liste des produits concernés et en ajoutant d'autres. Ces modifications entreront en vigueur le 30 octobre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Selon ce décret publié sur le site Internet de la Maison Blanche, les produits tels que les panneaux de contreplaqué, certains produits en papier, certaines machines et certains équipements de réfrigération, ainsi que certaines caisses et boîtes d'emballage importés par les États-Unis ne seront plus soumis au droit ad valorem supplémentaire de 50%.

En revanche, certaines vannes, moquettes, déchets et autres articles importés seront soumis à cette majoration de 50%.

Selon le décret, ces modifications s'appliqueront aux marchandises déclarées pour la consommation ou retirées des entrepôts à des fins de consommation à compter du 30 octobre inclus.

Tout ceci, qui "permettra de compenser la charge ou le préjudice pesant sur le commerce américain, est conforme à l'intérêt général et aux intérêts des États-Unis, est requis par l'intérêt général et servira mieux cet intérêt général", indique le décret. Pour la Maison Blanche, ces droits de douane sont une réponse à "une discrimination ou une imposition déraisonnable et inégale" de la part du Canada à l'égard des exportations américaines de véhicules et de pièces détachées automobiles.

Le 22 août, M. Trump a imposé des droits de douane de 50% sur environ 20 milliards de dollars de produits canadiens, ce qui a poussé le Canada à riposter en instaurant des droits de douane sur des importations américaines d'une valeur équivalente, qui sont entrés en vigueur le 8 septembre.

Xinhua/VNA/CVN