Singapour maintient une forte croissance économique

L’économie singapourienne a enregistré une forte croissance au cours des neuf premiers mois de 2026, malgré un ralentissement progressif du rythme de croissance d’un trimestre à l’autre.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon Enterprise Singapore (EnterpriseSG), le commerce total de marchandises de Singapour a atteint près de 178,8 milliards de dollars singapouriens (SGD), soit environ 140 milliards de dollars américains, en septembre, en hausse de 50,8% sur un an. Les exportations ont progressé de 51,5% à 94,4 milliards de SGD, tandis que les importations ont augmenté de 49,9% à 84,3 milliards de SGD. Les exportations nationales de produits manufacturés ont atteint 34,3 milliards de SGD, en hausse de 46,7%, tandis que les réexportations ont bondi de 54,4% à 60,1 milliards de SGD.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, le commerce total de marchandises du pays a avoisiné 1.390 milliards de SGD, soit une hausse de 36,9% sur un an. Les exportations ont progressé de 38% à 743,4 milliards de SGD, tandis que les importations ont augmenté de 35,7% à 646,5 milliards de SGD. Les exportations nationales de produits manufacturés se sont élevées à 251 milliards de SGD, en hausse de 19,8%, tandis que les réexportations ont grimpé de 49,5% à 492,3 milliards de SGD.

Le Bureau commercial du Vietnam à Singapour attribue en grande partie cette croissance au rôle de Singapour en tant que plateforme régionale de transbordement et de distribution de composants et d’équipements électroniques au sein des chaînes d’approvisionnement.

Les échanges commerciaux de Singapour avec la plupart de ses 15 principaux partenaires ont également progressé au cours de la période. Taïwan (Chine) est provisoirement resté son premier partenaire commercial, avec des échanges bilatéraux de 219,2 milliards de SGD, en hausse de 83,2% sur un an.

Les quatre autres principaux partenaires étaient la Chine, avec des échanges de 144,3 milliards de SGD, en hausse de 21% ; la Malaisie, avec 140,1 milliards de SGD, en hausse de 30,2% ; les États-Unis, avec 129 milliards de SGD, en hausse de 27,1% ; et Hong Kong (Chine), avec environ 90,6 milliards de SGD, en hausse de 44,9%.

Certains marchés ont enregistré une croissance particulièrement marquée. Les échanges avec le Mexique ont progressé de 175,6%, les exportations singapouriennes vers ce pays ayant bondi de 221,3%. Ceux avec la Thaïlande ont augmenté de 86,7%. L’Indonésie a été le seul des 15 principaux partenaires à enregistrer un léger recul, avec une baisse de 2,3% des échanges bilatéraux.

Selon les estimations préliminaires publiées le 14 octobre par le ministère singapourien du Commerce et de l’Industrie (MTI), le PIB du pays a progressé de 5,4% sur un an au troisième trimestre, après des hausses de 6,3% au premier trimestre et de 6,2% au deuxième trimestre. Ce dernier chiffre a été révisé à la hausse, contre une estimation initiale de 5,9% publiée en août.

La croissance économique moyenne au cours des neuf premiers mois de 2026 s’est ainsi établie à environ 6%, dépassant largement la prévision de 2 à 4% formulée par le ministère avant sa révision d’août.

En rythme trimestriel, le PIB corrigé des variations saisonnières a progressé de 1,1% au troisième trimestre, contre 1,5% au deuxième.

Au vu de ces résultats, Singapour pourrait atteindre, voire dépasser, la prévision de croissance annuelle de 4,5 à 5,5% annoncée par le ministère en août.

VNA/CVN