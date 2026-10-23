Notation de la France : un maintien de la note par Moody's jugé peu probable

Moody's se prononce vendredi soir 23 octobre sur la note de la France et les économistes voient peu de raisons qu'elle ne l'abaisse pas, alors que les finances publiques françaises se sont encore dégradées.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Actuellement, cette agence de notation attribue à la France une note "Aa3 avec perspective négative", c'est-à-dire qu'elle considère la qualité de la dette française comme "bonne" mais avec un risque de dégradation.

Fitch et S&P la classent déjà un cran en dessous, à A+ (qualité moyenne supérieure) avec perspective stable.

Pour Éric Dor, directeur des études économiques à l'école de commerce IESEG, il est "très plausible" que Moody's abaisse à son tour la note française, pour la faire descendre à A1 dans son classement - ce qui est l'équivalent de A+ chez Fitch et S&P -, au vu des commentaires précédemment émis par cette agence de notation.

Ainsi, le 24 octobre 2025, en abaissant la perspective de la note française à négative, Moody's avait expliqué ce qui pourrait la conduire à diminuer à l'avenir la note elle-même. L'agence évoquait "de nouvelles preuves démontrant que la capacité des institutions législatives à relever efficacement les principaux défis de crédit du pays s'est durablement affaiblie", ou "des difficultés persistantes à réduire sensiblement le déficit budgétaire", ou encore "une pause durable ou une inversion" de la réforme des retraites.

AFP/VNA/CVN