Notation de la France : un maintien de la note par Moody's jugé peu probable

>> Moody's maintient la note de la France mais abaisse sa perspective
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|Le logo de l'agence Moody's Analytics, le 18 mars 2025.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Actuellement, cette agence de notation attribue à la France une note "Aa3 avec perspective négative", c'est-à-dire qu'elle considère la qualité de la dette française comme "bonne" mais avec un risque de dégradation.
Fitch et S&P la classent déjà un cran en dessous, à A+ (qualité moyenne supérieure) avec perspective stable.
Pour Éric Dor, directeur des études économiques à l'école de commerce IESEG, il est "très plausible" que Moody's abaisse à son tour la note française, pour la faire descendre à A1 dans son classement - ce qui est l'équivalent de A+ chez Fitch et S&P -, au vu des commentaires précédemment émis par cette agence de notation.
Ainsi, le 24 octobre 2025, en abaissant la perspective de la note française à négative, Moody's avait expliqué ce qui pourrait la conduire à diminuer à l'avenir la note elle-même. L'agence évoquait "de nouvelles preuves démontrant que la capacité des institutions législatives à relever efficacement les principaux défis de crédit du pays s'est durablement affaiblie", ou "des difficultés persistantes à réduire sensiblement le déficit budgétaire", ou encore "une pause durable ou une inversion" de la réforme des retraites.
AFP/VNA/CVN