eBay va supprimer 1.000 postes, soit environ 9% de ses effectifs

La plateforme américaine de commerce en ligne eBay va supprimer quelque 1.000 postes, a indiqué mercredi 21 octobre une porte-parole, soit environ 9% du total, après une première vague de licenciements en février.

>> eBay, qui prépare sa scission, va supprimer 2.400 emplois

>> eBay renoue avec les bénéfices au 1er trimestre, dépasse les attentes

>> eBay "refuse" l'offre de rachat de GameStop à près de 56 milliards de dollars

Photo : AFP/VNA/CVN

La décision "a été prise pour s'assurer de conserver une position solide", a indiqué la société. Pour ce faire, eBay a souhaité "aligner ses effectifs et ses ressources avec (ses) priorités stratégiques".

eBay comptait 12.300 salariés fin 2025, avant de procéder en février à un premier plan social qui portait sur 800 emplois.

Lors de la présentation des résultats du premier, puis du deuxième trimestre, les dirigeants de l'entreprise de San Jose (Californie) n'ont pas évoqué ces suppressions d'emplois.

Après plusieurs années difficiles, marquées par une quasi-stagnation de son chiffre d'affaires (+2% en 2022 et 3% en 2023), eBay a renoué avec la croissance en 2025 (+8%) et a même connu une accélération au premier semestre de cette année (+17%).

En juillet, le groupe a pris le contrôle du site de revente de vêtements Depop pour 1,2 milliard de dollars, afin de capitaliser sur la montée en puissance du marché de l'habillement de seconde main.

Début mai, la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop a formulé une offre de rachat non sollicitée valorisant eBay à 55,5 milliards de dollars.

Le patron de GameStop, Ryan Cohen, faisait valoir que le groupe était mal géré et pas assez innovant.

Le conseil d'administration a finalement rejeté l'offre, la jugeant ni "crédible" ni "attractive". Beaucoup d'investisseurs s'interrogeaient en effet sur le montage financier de l'opération.

AFP/VNA/CVN