Trump s'entretiendra lundi avec Poutine et Zelensky

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi 17 mai qu'il s'entretiendrait lundi 19 mai séparément avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour faire pression en faveur d'un accord de cessez-le-feu entre les deux pays.

>> L'accord sur l'Ukraine pourrait résulter uniquement de la rencontre Poutine - Trump

>> Ukraine : Trump veut une rencontre avec Poutine, le Kremlin la juge "certainement nécessaire"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je parlerai, par téléphone, au président russe Vladimir Poutine lundi à 10h00", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social, ajoutant que les sujets de l'appel seraient l'arrêt du "bain de sang" qui tue, en moyenne, plus de 5.000 soldats russes et ukrainiens par semaine, et le commerce.

M. Trump a ajouté qu'il "s'entretiendrait ensuite avec le président Zelensky de l'Ukraine", puis "avec plusieurs membres de l'OTAN".

"Espérons que cette journée sera productive" et "qu'un cessez-le-feu sera mis en place", a-t-il souhaité.

À l'issue de leur réunion à Istanbul en Turquie vendredi, les délégations de Russie et d'Ukraine ont accepté de tenir un nouveau cycle de négociations et de procéder à un échange de prisonniers à grande échelle.

L'accord des deux parties sur un échange de 1.000 prisonniers de chaque côté a été le principal résultat des discussions qui ont duré deux heures.

Xinhua/VNA/CVN