Wall Street pousse un nouveau soupir de soulagement avec la réouverture d'Ormuz

La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi 17 avril, inscrivant de nouveaux records, portée par l’annonce de la réouverture du Strait of Hormuz et par l’espoir d’une désescalade au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L’indice S&P 500 a atteint un sommet historique à 7.126,06 points (+1,20%). Le Nasdaq Composite a progressé de 1,52%, signant un troisième record consécutif, tandis que le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,79%.

Selon Angelo Kourkafas (Edward Jones), "la dynamique s’auto-alimente", les marchés écartant désormais les scénarios les plus pessimistes liés au conflit. La chute des prix du pétrole, amorcée après l’annonce de Téhéran, a joué un rôle clé. "C’est un tournant pour Wall Street", souligne Jose Torres de Interactive Brokers, évoquant un soulagement face aux craintes inflationnistes.

Donald Trump a par ailleurs affirmé qu’un accord entre l’Iran et les États-Unis était "très proche". La réouverture du détroit, par lequel transite près de 20% du pétrole mondial, marque un changement majeur après des semaines de blocage.

Dans ce contexte plus apaisé, les rendements obligataires ont reculé, le taux à 10 ans américain revenant autour de 4,24%. Les investisseurs saluent à la fois la détente géopolitique et la solidité des résultats d’entreprises.

En revanche, les valeurs énergétiques ont souffert de la baisse du brut : Chevron a perdu 2,21%, ExxonMobil 3,65%, Shell 4,03% et ConocoPhillips 4,55%. Les producteurs d’engrais, comme CF Industries, ont également reculé.

Enfin, Netflix a chuté de 9,72%, pénalisé par le départ de son fondateur Reed Hastings et des résultats jugés décevants une fois retraités d’éléments exceptionnels.

AFP/VNA/CVN