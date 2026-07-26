Transport gratuit des restes de martyrs et de leurs proches par train

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|Transport gratuit des restes de martyrs ainsi que les billets de train des proches qui les accompagnent jusqu'à leur terre natale.
|Photo : VNA/CVN
Cette initiative, à forte portée humanitaire, accompagne les familles dans le rapatriement et l'inhumation des restes de leurs proches.
Mise en œuvre de manière régulière grâce à la coopération entre la Société par actions de transport ferroviaire et l'Association de soutien aux familles de martyrs du Vietnam, ce programme a permis, entre 2024 et 2026, d'offrir des billets gratuits à 194 proches et d'assurer le transport de 97 dépouilles de martyrs sur les lignes ferroviaires nationales, notamment la ligne Nord-Sud.
VNA/CVN