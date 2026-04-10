Trân Câm Tu conclut ses visites officielles au Laos et au Cambodge

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), accompagné d'une délégation vietnamienne de haut niveau, est rentré à l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï le 10 avril au soir, concluant ainsi ses visites officielles au Laos et au Cambodge, effectuées les 9 et 10 avril.

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Photo : VNA/CVN

Ces visites avaient été réalisées à l'invitation de Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), et de Samdech Say Chhum, vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Comité permanent du Comité central du PPC.

Au cours de ce voyage de deux jours, Trân Câm Tu et la délégation vietnamienne ont mené plus de 20 activités au Laos et au Cambodge. Le haut responsable vietnamien du Parti s'est entretenu avec des dirigeants de haut rang des deux pays sur les grandes orientations pour promouvoir une coopération globale, en mettant l'accent sur la mise en œuvre effective des accords signés et l'approfondissement des liens de manière concrète, en accord avec les intérêts des populations.

À cette occasion, il a également assisté à l'échange de documents de coopération entre le Bureau du CC du PCV et celui du CC du PPRL, ainsi qu'à la signature de mémorandums d'entente entre plusieurs localités vietnamiennes et des provinces frontalières du Laos et du Cambodge.

Trân Câm Tu a également rencontré le personnel des ambassades vietnamiennes et des membres des communautés vietnamiennes dans les deux pays.

Ces visites ont marqué les premières visites officielles du permanent du Secrétariat dans ces deux pays voisins, et interviennent à un moment d'une importance politique et culturelle considérable. Les populations du Laos et du Cambodge se préparent à célébrer leurs fêtes traditionnelles du Nouvel An, Bunpimay et Chol Chhnam Thmey, qui mettent en lumière l'identité culturelle, la solidarité communautaire et les liens historiques unissant les trois nations indochinoises.

Ces visites sont intervenues peu après la tenue réussie par le Vietnam de son 14e Congrès national du Parti et l'élection des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux, achevant ainsi la consolidation de son leadership et lançant de nouvelles orientations stratégiques.

Il convient de noter que ces visites ont fait suite aux visites d'État très fructueuses effectuées en février dernier par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, au Laos et au Cambodge, témoignant ainsi de la continuité et de la cohérence dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Parti.

Elles reflètent non seulement l'héritage politique du Parti, mais traduisent également les engagements de haut niveau en actions concrètes, insufflant ainsi une nouvelle dynamique à la coopération trilatérale.

VNA/CVN