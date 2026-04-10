Intensification de la confiance politique et de la coopération entre le Vietnam et le Cambodge

Dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge, le 10 avril à Phnom Penh, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rencontré Samdech Techo Hun Sen, chef d'État par intérim du Cambodge, président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat.

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Photos : VNA/CVN

Lors de l’entrevue, Trân Câm Tu a transmis les salutations et les vœux chaleureux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, ainsi que d’autres dirigeants vietnamiens à Samdech Techo Hun Sen à l’occasion du Nouvel An Chol Chhnam Thmey, tout en remerciant le Cambodge pour l’accueil solennel et chaleureux réservé à la délégation vietnamienne.

Samdech Techo Hun Sen a chaleureusement salué la visite officielle de Trân Câm Tu, la qualifiant de témoignage vivant du développement solide et étroit des relations Vietnam - Cambodge. Il a souligné qu’un Vietnam en développement dynamique, stable et durable revêt une importance non seulement pour le pays lui-même, mais contribue également de manière positive à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement de la région, y compris du Cambodge.

Développement vigoureux et global des relations

À cette occasion, il a réitéré sa profonde reconnaissance envers le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien sincère et précieux dans le renversement du régime génocidaire de Pol Pot et dans le développement national, affirmant que sans leur aide et leurs sacrifices, le Cambodge d’aujourd’hui n’existerait pas.

Les deux parties se sont félicitées du développement vigoureux et global des relations entre les deux Partis et les deux pays dans tous les domaines, apportant des bénéfices tangibles aux deux peuples.

Samdech Techo Hun Sen a affirmé que le Cambodge, le Vietnam et le Laos sont indissociables et que, malgré l’existence de nombreux mécanismes de coopération entre les trois pays, il est nécessaire d’en développer de nouveaux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Concernant les orientations futures, Trân Câm Tu a proposé de continuer à consolider la confiance politique, considérée comme un facteur essentiel et constant orientant l’ensemble des relations bilatérales, tout en maintenant des échanges réguliers et efficaces à tous les niveaux. Il a également proposé de renforcer les liens économiques entre les deux pays, en levant les obstacles, en favorisant la coopération entre les zones frontalières, en améliorant la complémentarité des deux économies grâce aux chaînes de production et d’approvisionnement.

Samdech Techo Hun Sen a souligné que, dans un contexte international et régional complexe et imprévisible, les deux pays doivent renforcer leur solidarité et intensifier leur coopération, notamment dans les domaines économique, commercial et d’investissement.

Trân Câm Tu a affirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordent toujours de l’importance au développement des relations avec le Cambodge, soutiennent fermement un Cambodge en développement et sont prêts à lui apporter leur soutien dans la mesure du possible, tout en partageant leur expérience afin de se développer ensemble, au bénéfice des peuples des deux pays et pour la paix, la stabilité et le développement de la région.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, de respecter le principe de ne pas permettre à une tierce partie d’utiliser le territoire de l’un contre l’autre, et d’achever rapidement les travaux de délimitation et de bornage de la frontière, contribuant à l'édification d'une frontière pacifique, stable, coopérative et en développement entre les deux pays.

Elles ont également insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation des populations, notamment des jeunes générations, à la solidarité traditionnelle entre les deux pays, et se sont engagées à renforcer leur coordination et de lutter résolument contre toute tentative des forces hostiles de déformer, d’inciter ou de semer la division dans les relations d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge.

Enfin, les deux parties ont convenu de coordonner étroitement l’organisation des activités marquant le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cambodge en 2027.

VNA/CVN