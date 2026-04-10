Le Premier ministre demande de s’attaquer résolument aux obstacles institutionnels

Le Premier ministre Lê Minh Hung a insisté le 10 avril sur le fait que 2026 sera une année décisive pour s’attaquer de manière globale aux blocages institutionnels persistants, alors que le gouvernement s’efforce de promouvoir une croissance rapide et durable.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors des discussions en groupe tenues durant la première session de l’Assemblée nationale de la XVIe législature, le 10 avril, il a déclaré que les membres du gouvernement avaient attentivement écouté et pris en compte les observations constructives et pertinentes des députés concernant les rapports gouvernementaux, notamment ceux relatifs au développement socio-économique, aux investissements publics et aux plans financiers pour la période 2026-2030.

Le chef du gouvernement a soutenu les propositions visant à rationaliser les rapports présentés à l’Assemblée nationale en regroupant les rapports socio-économiques dans un document unique et complet, avec des données détaillées en annexes, ce qui permettra aux députés d’économiser du temps et d’avoir une vision plus globale.

Les priorités clés

Lors de cette session, le gouvernement a présenté des rapports examinant l’évaluation complémentaire du plan de développement socio-économique 2025, la mise en œuvre du plan 2026, ainsi que le plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030, le plan d’investissement public à moyen terme 2026-2030, le plan financier quinquennal national et le plan d’emprunt et de remboursement de la dette publique pour la même période.

Soulignant que ces rapports ont largement recueilli l’adhésion des députés de l’Assemblée nationale, le Premier ministre Lê Minh Hung a détaillé les priorités clés, notamment l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

Il a affirmé que cet objectif bénéficie d’un large consensus au sein du système politique. Il a présenté trois axes stratégiques majeurs, la réforme institutionnelle étant la priorité absolue. Il a comparé les institutions aux "routes" de l’économie, insistant sur le fait que des réglementations harmonisées et améliorées accéléreraient le développement.

En 2026, le gouvernement entend s’attaquer en profondeur aux principaux enjeux institutionnels, notamment par une refonte complète du système juridique, l’élaboration d’une stratégie juridique moderne et la suppression des obstacles au modèle d’administration locale à deux niveaux d’ici le deuxième trimestre. Il finalisera également la planification socio-économique et d’aménagement du territoire et relancera des milliers de projets en suspens, y compris dans le domaine des énergies renouvelables.

Photos : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé la détermination du gouvernement à mener à bien ces tâches d’ici le deuxième trimestre 2026, insistant sur la nécessité de clarifier les responsabilités des collectivités locales dans ce processus.

La réforme administrative sera également accélérée, a-t-il déclaré, précisant que les mécanismes et politiques spécifiques à chaque collectivité locale seront réexaminés. Les ministères seront chargés de finaliser, d’ici le 15 avril, des plans visant à simplifier les procédures et les conditions d’exercice des activités commerciales, à réduire les coûts de mise en conformité et à améliorer le climat des affaires.

Concernant les infrastructures, il a indiqué que le gouvernement donnera la priorité aux grands projets stratégiques de transport, d’énergie et de logistique, ainsi qu’à des ajustements du plan national de développement énergétique afin de garantir la sécurité énergétique et de développer les énergies renouvelables.

L’amélioration des ressources humaines constitue le troisième axe de développement, avec des efforts axés sur une formation de haute qualité de la main-d’œuvre, liée à l’innovation, à la transformation numérique et à une coopération renforcée entre les universités, les instituts de recherche et les entreprises.

Pour soutenir une forte croissance, l’investissement social total devrait atteindre environ 40% du PIB au cours du mandat actuel, soit 33% de plus que lors du mandat précédent. L’investissement public ne représentera que 20%, le reste devant être mobilisé auprès de sources privées et étrangères. Le chef du gouvernement a souligné qu’un cadre juridique transparent et stable est essentiel pour attirer ces capitaux.

Il a insisté sur le fait que tous les objectifs de croissance doivent reposer sur la stabilité macroéconomique, mettant en garde contre une croissance "excessive" susceptible de fragiliser les fondamentaux de l’économie. Le gouvernement, a-t-il ajouté, coordonne étroitement ses politiques budgétaires, monétaires et commerciales afin d’atténuer les fluctuations des marchés mondiaux.

Qualifiant 2026 d’année charnière, le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que le gouvernement continuera d’affiner ses politiques en fonction des retours des députés afin de garantir la mise en œuvre efficace des plans de développement.

VNA/CVN