Trân Câm Tu rencontre des anciens étudiants cambodgiens formés au Vietnam

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume du Cambodge, le 10 avril à Phnom Penh, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rencontré, aux côtés de Men Sam An, vice-présidente du Parti du peuple cambodgien et présidente de l’Association d’amitié Cambodge - Vietnam, de nombreux anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère chaleureuse et empreinte de confiance, le président de l’Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam, Uch Leang, a salué cette visite, soulignant que cette organisation, créée en 2024, contribue activement à renforcer l'amitié, la solidarité et l'entraide entre anciens et actuels étudiants cambodgiens au Vietnam, ainsi qu'à promouvoir les relations d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays. Les générations d’étudiants cambodgiens formés au Vietnam constituent un lien essentiel, ayant acquis non seulement des compétences professionnelles, mais aussi des valeurs d’amitié et de solidarité.

Plusieurs anciens étudiants ont partagé leurs expériences marquantes au Vietnam, évoquant l’accueil chaleureux de la population, le soutien reçu durant leurs études, notamment pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que les programmes de bourses et d’accompagnement qui ont façonné leur parcours. Ils ont exprimé leur gratitude envers le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens pour leur soutien constant à la formation des ressources humaines cambodgiennes.

Le permanent du Secrétariat du PCV, Trân Câm Tu a souligné que cette visite officielle au Cambodge intervenait à un moment particulièrement significatif, à l’approche du Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmey 2026. Elle contribue à renforcer la confiance politique, la solidarité et l’entraide entre les deux Partis et les deux pays, éléments essentiels et source majeure de leur force dans la lutte pour l’indépendance et le développement national.

Il s’est félicité de l’évolution positive des relations bilatérales dans tous les domaines. Les relations politiques se consolident, la coopération en matière de défense et de sécurité se renforce, tandis que les échanges économiques, le commerce et le tourisme demeurent dynamiques, avec un commerce bilatéral dépassant 11 milliards de dollars en 2025. La coopération dans l’éducation, la culture, les sciences et les échanges entre les peuples continue également de se développer, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle, notamment parmi les jeunes générations.

Il a salué les contributions des anciens étudiants cambodgiens ayant étudié au Vietnam. À divers postes au sein du Parti, de l’État, des ministères, des localités et des entreprises, les générations d’anciens étudiants ont su valoriser leurs connaissances et leur expérience, contribuant activement au développement du Cambodge, tout en jouant un rôle important dans le renforcement de la compréhension mutuelle, de la confiance et de la coopération entre les deux pays, a souligné Trân Câm Tu.

Il s’est dit convaincu que les anciens étudiants continueraient à jouer un rôle accru, non seulement comme passerelles d’amitié, mais aussi comme acteurs proactifs dans la proposition et la mise en œuvre d’initiatives concrètes de coopération dans des domaines tels que l’économie, le commerce, l’investissement, l’éducation-formation et les échanges entre les peuples.

De son côté, Men Sam An a souligné que cette rencontre illustre la continuité et le renforcement de l’amitié traditionnelle, de la compréhénion mutuelle et de la coopération entre les deux pays.

Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions complexes, le renforcement de la solidarité entre les jeunes constitue un facteur clé et une mission essentielle. Men Sam An a appelé la jeunesse à cultiver l’esprit de solidarité, la compréhension et le respect mutuels, ainsi qu’un sens élevé des responsabilités envers la société, dans le respect des principes de paix et d’intérêt commun.

La présidente de l’Association d’amitié Cambodge - Vietnam, Men Sam An, s’est dite convaincue que les anciens étudiants poursuivraient leur rôle actif dans le renforcement de la solidarité entre les jeunes, l’approfondissement de la compréhension mutuelle et la préservation de l’amitié traditionnelle entre le Cambodge et le Vietnam, au service d’un développement durable.

VNA/CVN