La IIIe Région militaire exhortée à maintenir un environnement propice au développement

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé vendredi 10 avril à la III e Région militaire de bien appréhender la situation et de fournir des conseils stratégiques opportuns et précis au Parti, à l’État, à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense, contribuant ainsi au maintien d’un environnement pacifique et stable propice au développement national.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée dans la ville de Hai Phong (Nord), pour la remise du titre de "Héros des Forces armées populaires" à la IIIe Région militaire, le leader a souligné la nécessité pour cette dernière de proposer des politiques et des solutions appropriées et ciblées afin de contribuer à la construction et au développement du pays, tout en coordonnant étroitement ses actions avec les autorités locales et les forces compétentes pour bâtir une défense nationale forte et inclusive, étroitement liée à une politique de sécurité axée sur le peuple et bénéficiant d’un solide soutien populaire.

Il a souligné le rôle joué par la IIIe Région militaire dans le développement de Hai Phong et de la province de Quang Ninh, devenues un pôle de croissance clé du delta du fleuve Rouge, et dans la transformation du corridor Hanoï-Hai Phong-Quang Ninh en principal moteur de croissance du nord du pays et de l’ensemble de la nation.

La loyauté indéfectible

Revenant sur plus de 80 ans de développement, il a salué la loyauté indéfectible des forces armées de la IIIe Région militaire envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi que leur tradition d’unité face aux difficultés et aux défis, et leur capacité à accomplir de glorieux exploits militaires.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a reconnu leur contribution significative à la libération nationale, à la défense de la Patrie et au respect des obligations internationales, ainsi qu’au maintien de la sécurité politique et de l’ordre social en temps de paix.

Pour l’avenir, il a évoqué la complexité croissante de l’évolution de la situation dans la région et dans le monde, ainsi que les impératifs nationaux d’un développement rapide et durable, d’une amélioration du niveau de vie et de la réalisation des deux objectifs stratégiques du centenaire, qui imposent des missions militaires et de défense urgentes et cruciales à l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées.

Le dirigeant a exhorté la IIIe Région militaire à appliquer rigoureusement la résolution du XIVe Congrès national du Parti, du XIIe Congrès du Comité du Parti pour l’armée et du 10e Comité du Parti pour la Région militaire 3, ainsi que les résolutions, directives et ordres des instances supérieures, notamment la résolution relative à la stratégie de défense nationale dans le nouveau contexte, issue du 8e Plénum du Comité central du Parti du XIIIe mandat.

Il a appelé à poursuivre les efforts pour bâtir des forces armées révolutionnaires, régulières, bien exercées et modernes, soulignant la nécessité d’innover et d’améliorer constamment la qualité de l’entraînement et des exercices, ainsi que les effectifs, les capacités et l’état de préparation au combat. Il a insisté sur le renforcement des opérations interarmées, la capacité à mener des missions autonomes et prolongées, et l’aptitude à opérer dans des environnements de guerre de haute technologie.

Il convient de privilégier l’amélioration de la mobilisation des masses, de contribuer activement au développement rural et urbain pour consolider les systèmes politiques locaux, et d’assurer le bien-être matériel et moral des troupes, ainsi qu’un soutien logistique adéquat à l’entraînement et à l’état de préparation au combat, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a également souligné l’importance de renforcer et de remodeler le fonctionnement du Parti au sein de la Région militaire, notamment sur les plans politique, idéologique, organisationnel, éthique et du personnel, afin de prévenir toute "auto-transformation" et "auto-évolution", et de promouvoir l’étude et l’application de l’idéologie, de l’exemple moral et du style du Président Hô Chi Minh.

Il s’est dit convaincu que les officiers et les soldats de la IIIe Région militaire prendront davantage conscience de leur rôle et de leurs nobles responsabilités dans cette nouvelle ère, tout en continuant à perpétuer et à promouvoir la fière tradition d’une unité héroïque des forces armées populaires.

Ils contribueront ainsi à la défense de la Patrie et, de concert avec l’ensemble du Parti, du peuple et des forces armées, permettront au pays d’entrer à pas ferme dans une nouvelle ère : celle du progrès, de l’innovation et de l’autonomie, pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, prospère, civilisé et heureux, progressant résolument vers le socialisme.

VNA/CVN