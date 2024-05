Toyota enregistre un bénéfice net record pour l'exercice fiscal 2023

Toyota Motor Corp. a déclaré mercredi 8 mai avoir enregistré un bénéfice net record de 4.940 milliards de yens (29,62 milliards d'euros) pour l'année fiscale 2023, citant la demande robuste et la dépréciation du yen.

>> Toyota a vendu plus de 11,2 millions de véhicules en 2023, nouveau record mondial

>> Toyota rappelle plus de 130.000 Prius hybrides en raison d'un problème de portière

>> USA : Toyota augmente encore ses investissements pour les véhicules électriques

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce chiffre a doublé par rapport à l'exercice précédent, tandis que le bénéfice d'exploitation a presque doublé par rapport à l'année précédente pour atteindre 5.350 milliards de yens au cours de la période fiscale allant d'avril 2023 à mars 2024, a déclaré l'entreprise dans ses derniers résultats financiers.

Selon les médias locaux, Toyota est devenue la première entreprise japonaise à dépasser la barre des 5.000 milliards de yens de bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2023.

Le constructeur automobile japonais a enregistré un chiffre d'affaires record de 45.100 milliards de yens, soit une hausse de 21,4% par rapport à l'année précédente.

Citant la popularité des voitures hybrides, l'entreprise a déclaré que les ventes de véhicules du groupe, y compris celles de ses filiales Daihatsu Motor Co. et Hino Motors Ltd, ont augmenté de 5,0% pour atteindre 11,09 millions d'unités.

Toyota s'attend à ce que son bénéfice net diminue de 27,8% pour atteindre 3.570 milliards de yens pour l'année fiscale en cours se terminant en mars prochain, avec une augmentation des ventes de 2%.

Ses prévisions de ventes mondiales sont revues à la baisse et s'établissent à 10,95 millions de véhicules dans le monde pour l'année, soit une diminution de 1,3% par rapport à l'année précédente, a indiqué l'entreprise.

Xinhua/VNA/CVN