Tour de France : Pogacar gagne le chrono à Peyragudes et assoit encore sa domination

Le maillot jaune Tadej Pogacar a assis un peu plus sa domination dans le Tour de France en remportant le contre-la-montre en montée, vendredi 18 juillet à Peyragudes, sa 21 e victoire déjà dans la Grande Boucle.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Slovène s'est imposé avec 36 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard, en meilleure forme que la veille à Hautacam, lors de ce chrono de 10,9 km. Il compte désormais 4 minutes et 7 secondes d'avance sur son rival danois au classement général à l'issue de cette treizième étape.

Primoz Roglic a également réussi un beau chrono en terminant troisième, à 1:20 de son compatriote.

Seulement douzième, Remco Evenepoel, en perdition dans la terrible pente finale vers l'altiport et dépassé par Vingegaard dans les 50 derniers mètres, conserve de justesse sa troisième place au général mais navigue à 7:24 de Pogacar, un gouffre.

Le Belge est plus que jamais sous la menace de Florian Lipowitz, quatrième du chrono et du général, à six secondes d'Evenepoel.

Le Français Kevin Vauquelin a terminé onzième et perdu une place au général pour reculer au sixième rang.

Pogacar, qui avait opté pour un vélo de route contrairement à ses principaux concurrents, a pointé en tête de tous les temps intermédiaires pour assommer un peu plus le Tour, à dix jours de l'arrivée à Paris.

"Je suis super content. Ce chrono était un gros point d'interrogation pour moi. Je voulais que tout soit parfait. L'équipe a fait en sorte que tout soit au top", a déclaré "Pogi" qui a couru ce chrono atypique, très court et presque entièrement en montée, sans oreillette.

"La stratégie était simple : y aller à fond du début à la fin. J'ai presque explosé à la fin mais voir l'horloge au sommet m'a donné la motivation pour bien finir", a ajouté le champion du monde.

C'est sa 21e victoire dans la Grande Boucle et elle le rapproche désormais des 22 succès d'André Darrigade, à distance respectable encore du record de 35 succès de Mark Cavendish.

Mais à l'allure où il va, le Slovène de 26 ans peut commencer à y songer sérieusement.

AFP/VNA/CVN