CAN 2025 féminine : ce qu'il faut savoir avant le début des quarts de finale

Les choses sérieuses commencent enfin. Fini les matchs de poules. Les équipes qualifiées (Nigeria, Zambie, Maroc, Mali, Algérie, Ghana, Afrique du Sud et Sénégal) vont s’affrontent vendredi 18 et samedi 19 juillet pour décrocher leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Avec une première affiche alléchante : Nigéria-Zambie.

C'est désormais le temps des matchs couperet de la CAN féminine 2025 qui se déroule au Maroc. Et on commence fort avec le Nigeria, les Super Falcon, ce vendredi 18 juillet qui vont affronter une des meilleurs équipes du continent, la Zambie.

Les Zambiennes seront conduites par leur attaquante star, Barbra Banda, ballon d'or 2024, recrutée la même année par le club américain d'Orlando Pride pour une somme record de 740.000 dollars. Racheal Kundanaji, qui évolue elle au Real Madrid, est aussi une attaquante redoutable au sein de l'équipe zambienne. Les deux joueuses zambiennes ont marqué trois buts chacune depuis le début de la CAN.

Le Maroc affrontera le Mali. Les Marocaines, emmenées par leur capitaine Ghizlane Chebbak, sont favorites. Elles jouent à domicile et veulent remporter leur première CAN, surtout après leur défaite en finale de cette même compétition en 2022 à Rabat.

Elles affrontent une équipe malienne qui n'a marqué que deux buts lors des matchs. phases de poules.

L'Afrique du Sud, tenante du titre

L'Afrique du Sud, tenante du titre, fait partie des équipes favorites. Elle affrontera le Sénégal. Les Banyana Banyana ont infligé un correction aux joueuses maliennes 4 à 0 lors de leur dernier match. Lebohang Ramalepe, arrière latérale de 33 ans, est la joueuse du moment au sein de la sélection avec deux passes décisives lors du match contre le Mali.

Les Lionnes du Sénégal se sont qualifiées difficilement en quart de finale. Elles ont été battues par la Zambie(2-3) et par le Maroc (0-1). Les Sénégalaises pourront compter toutefois sur leur attaquante, Mama Diop 30 ans, pilier de la sélection et avant-centre de l'Olympique de Marseille.

Algérie-Ghana : un match ouvert

L'Algérie affronte le Ghana. Le match s'annonce ouvert. Les Algériennes ont encaissé aucun but au premier tour. C'est la première fois que les Ghanéennes franchissent le premier tour de la CAN. Lors de leur dernier match elles ont vaincu très largement les Tanzaniennes 4 à 1.

