Tennis : Sabalenka forfait pour le tournoi de Montréal

Finaliste à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, demi-finaliste à Wimbledon, la joueuse âgée de 27 ans, titrée cette saison à Madrid et à Miami, veut préparer au mieux l'US Open, sa dernière chance de triompher en Grand Chelem cette saison.

"Je suis impatiente de lancer ma saison nord-américaine sur dur, mais pour mettre les meilleures chances de mon côté, j'ai décidé de faire l'impasse sur Montréal", explique-t-elle dans un communiqué diffusé par Tennis Canada.

Il ne lui restera qu'un tournoi, en août à Cincinnati (7-18 août), pour préparer la défense de sa couronne sur les courts de Flushing Meadows, où se déroule l'US Open (24 août-7 septembre).

"Nous sommes évidemment déçus qu'Aryna ne soit pas là cette année", a commenté la directrice du tournoi montréalais, Valérie Tétreault.

Une autre membre du Top 10, l'Espagnole Paula Badosa, manquera également à l'appel du tournoi canadien en raison d'une blessure. Leur deux retraits ouvrent la porte du tableau principal à l'Américaine Caty McNally (123e joueuse mondiale) et à la Japonaise Moyuka Uchijima (73e).

La Canadienne Eugénie Bouchard a annoncé elle que le rendez-vous de Montréal, sa ville natale, serait le dernier tournoi de sa carrière, minée par les blessures. A 31 ans, l'ex-N°5 mondiale a tenté un retour mais est classée au-delà de la 1.000e place mondiale.

Sa meilleure saison remonte à 2014, où elle avait atteint la finale à Wimbledon et joué les demies en Australie et à Roland-Garros. Une opération à l'épaule droite l'a tenue à l'écart du circuit pendant 17 mois, entre mars 2021 et août 2022.

AFP/VNA/CVN